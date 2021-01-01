تمريض القاهرة توجه إرشادات مهمة للطلاب قبل امتحان مقرر صحة الأم وحديثي الولادة

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صورة الخبر: كلية التمريض بجامعة القاهرة
كلية التمريض بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان المهارات الاكلينيكية النهائى (OSCE ) لمقرر تمريض صحة الام وحديثى الولادة عملى ، يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من مارس القادم .

كما نوهت الكلية على الطلاب الالتزام بالتواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة فى معمل الاوسكى بالدور الرابع ، وعدم دخول المعمل إلا بدون ارتداء الكمامة .

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

المصدر: elbalad

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