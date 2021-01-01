أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان المهارات الاكلينيكية النهائى (OSCE ) لمقرر تمريض صحة الام وحديثى الولادة عملى ، يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من مارس القادم .
كما نوهت الكلية على الطلاب الالتزام بالتواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة فى معمل الاوسكى بالدور الرابع ، وعدم دخول المعمل إلا بدون ارتداء الكمامة .
وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.
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التعليقات على تمريض القاهرة توجه إرشادات مهمة للطلاب قبل امتحان مقرر صحة الأم وحديثي الولادة
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