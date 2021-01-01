عصابة القناع الأسود.. جرائم متكررة ضد النساء في شوارع نيويورك الأمريكية



عصابة القناع الأسود عصابة القناع الأسود

نشرت شرطة نيويورك الأمريكية صورًا لثلاثة من المشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم السرقة العنيفة ضد ثلاث نساء في مدينة مانهاتن في غضون 15 دقيقة فقط.



ويُتهم المشتبه بهم - وجميعهم يرتدون أغطية سوداء ووجوههم مغطاة - بإلقاء الضحايا الثلاثة على الأرض، والسرقة بالإكراه.



وقالت الشرطة إن المشتبه بهم - أحدهم يرتدي قبعة "ديترويت" وتم ضبطه وهو يحدق مباشرة في كاميرا مراقبة المصعد - قفز داخل سيارة تويوتا كامري رمادية.

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كان الضباط في المدينة قد ربطوا بالفعل بين عمليتي السرقة في الجانب الشرقي من نيويورك، لكنهم يعتقدون الآن أن نفس الرجال هاجموا امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا في ويست إند أفينيو بالقرب من ويست 61 ستريت ستريت في وقت سابق، وسرقوا حقيبتها.وقالت الشرطة إنه بعد عشر دقائق من هجوم ويست سايد، سرق الثلاثي امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا وطرحوها على الأرض في شرق 65 ستريت و ثيرد أفينيو، وسرقوا حقيبتها وهاتف محمول.بعد 5 دقائق فقط، بعد 15 دقيقة من الهجوم الأول، قاموا أيضًا بسرقة امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا أثناء سيرها مع كلبها وسرقة حقيبتها.وآثار الحادث حالة من الرعب بين النساء في مدينة نيويورك الأمريكية.