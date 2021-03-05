

صادرات مصر من الحديد تنمو 30% لتحقق 64 مليون دولار خلال يناير صادرات مصر من الحديد تنمو 30% لتحقق 64 مليون دولار خلال يناير

ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 30% خلال يناير 2021، لتبلغ 64 مليون دولار في مقابل 49 مليون دولار، ليواصل القطاع تحقيق نتائجه الإيجابية حيث نمت الصادرات خلال العام الماضى بنسبة 5%.



وكان القطاع قد عانى من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمة صادراته في أول 9 أشهر من 2020 بنسبة 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .



وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أنه تم تصدير الحديد إلى 37 دولة منهم 7 دولة خلال يناير 2021 لم يتم التصدير لها خلال يناير 2020 وهي ( سنغافورة، باكستان، ساحل العاج، نيوزيلند، الجزائر، استونيا، السويد).

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واستحوذت 5 دول ” السعودية، البرازيل،إسبانيا، ايطاليا، الأردن” على 81.7% من اجمالي صادرات الحديد والصلب خلال يناير الماضي بقيمة 52.28 مليون دولار .وسيطرت المملكة العربية السعودية على 24% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردي القطاع، بقيمة 15.368 مليون دولار في مقابل 12.069 مليون دولار بنمو 27%.واحتلت البرازيل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 13.93 مليون دولار مقابل 245 ألف دولار بنمو 5584%، لتستحوذ على 21.8% من إجمالي الصادرات.يأتي ذلك في ظل تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى يضم كل من البرازيل والأرجنتين، وأوروجواي وباراجواي منذ سبتمبر 2017.وارتفعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى إسبانيا بنسبة 156% خلال يناير 2021 لتسجل 13.401 مليون دولار في مقابل 5.236 مليون دولار لتحتل المركز الثالث بالقائمة مستحوذة على 20.9%.وجاءت ايطاليا في المرتبة الرابعة بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 5.339 مليون دولار في مقابل 5.948 مليون دولار بتراجع 10%.وحلت الأردن المرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 4.245 مليون دولار مقابل 1.397 مليون دولار بنمو نسبته 204%.وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 607 ألف دولار مقابل 417 ألف دولار بنمو 46%.وتراجعت صادرات مصر من الحديد لكينيا لنحو 2.449 مليون دولار مقابل 6.305 مليون دولار بتراجع 61%، ولليمن بنسبة 51% لتبلغ 712 ألف دولار مقابل 1.443 مليون دولار، وإلى السودان بنسبة 40% لتبلغ 1.482 مليون دولار مقابل 2.459 مليون دولار.