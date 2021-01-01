المربع نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال هي إضاءة لمبة زيت المحرك في طبلون السيارة، وهو ما يدل على انخفاض ضغط الزيت في المحرك، وأن الزيت لا يصل إلى جميع أجزاء المحرك، مما يمثل خطراً شديداً على المحرك.
وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة نستعرضها لكم خلال السطور التالية:
– انخفاض مستوى الزيت في المحرك بسبب تسربه أو إهمال تغييره واحتراقه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أبرز أسباب إضاءة لمبة الزيت في السيارة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق