أبرز أسباب إضاءة لمبة الزيت في السيارة

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أبرز أسباب إضاءة لمبة الزيت في السيارة

المربع نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال هي إضاءة لمبة زيت المحرك في طبلون السيارة، وهو ما يدل على انخفاض ضغط الزيت في المحرك، وأن الزيت لا يصل إلى جميع أجزاء المحرك، مما يمثل خطراً شديداً على المحرك.

وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة نستعرضها لكم خلال السطور التالية:

– انخفاض مستوى الزيت في المحرك بسبب تسربه أو إهمال تغييره واحتراقه.

– في حالة تقادم السيارة وتهالك المحرك، مما يعرضه إلى تآكل اجزاءه وتشققه.

– تلف مستشعر الضغط، حيث أنه في حالة وجود مشكلة مع أجهزة الاستشعار والدائرة التي تقوم بتشغيل ضوء لمبة المحرك، فإن المستشعر يعطي أمر بإضاءة لمبة المحرك بدون وجود مشكلة.

– تراكم الرواسب في المحرك بسبب إهمال الصيانة، وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يؤدي إلى زيادة الرواسب في المحرك، ومنع وصول الزيت لأجزاء المحرك، وهو ما يسبب هذه المشكلة.

– في حال زيادة منسوب الزيت في المحرك عن الحد المطلوب يؤدي أيضا إلى مشكلة انخفاض ضغط الزيت.
– تلف مضخة الزيت أو انتهاء صلاحيتها للعمل.

المصدر: المربع نت

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