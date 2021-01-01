

مسروجة: زيادة أسعار السيارت غير مبررة.. ونتوقع استقرار السوق المصري الفترة المقبلة مسروجة: زيادة أسعار السيارت غير مبررة.. ونتوقع استقرار السوق المصري الفترة المقبلة

ارتفاع في أسعار غالبية سيارات السوق المصري بدأ منذ أواخر العام الماضي واستمر وصولًا إلى شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2021، وبرر وكلاء السيارات تلك الزيادات نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري علاوة على زيادة مصاريف الشحن.



ومن جانبه يرى رأفت مسروجة، خبير السيارات، ، أن زيادة أسعار السيارات التي شهدها السوق المصري بحُجة تغيير أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري غير مبررة، وانعكاس لضعف الخطة الربحية للوكلاء.



وأضاف مسروجة خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات": من المفترض أن يتم دراسة السوق وتوقع العوامل التي ستطرأ عليه على مدار العام، ووضع الربح على أساس تلك الدراسة، لافتًا بأن الوكيل يدرك التغييرات الاقتصادية التي تُصيب السوق المصري عند رسم خطتة أرباحه السنوية.

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وقال خبير السيارات، إن شركات السيارات الأم تُطبق زيادة سنوية تتراوح ما بين 1,5 إلى 2% مع بداية شهر يناير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وبذلك ليس من حق الوكيل إجراء زيادات على أسعار السيارات سوى مرة واحدة على مدار العام.وأضاف: شركات السيارات تقوم بدراسة أسعار مصاريف الشحن المتوقعة خلال السنة الجديدة، قبل وضع الخطة الربحية للعام الجديد، وعلى هذا الأساس يتم تحديد هامش الربح، الذي لا يجوز زيادته في حال ارتفعت أسعار الشحن.وتوقع الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" استقرار أسعار السيارات في السوق المصري الفترة المقبلة، وزيادة معدل مبيعات السيارات.جدير بالذكر أن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات المطروحة في السوق المصري، ومن بينهم هيونداي توسان، شيري أريزو 5، شيري تيجو 7، هيونداي أكسنت RB المُجمعة محليًا، هيونداي أكسنت HCI، أوبل أسترا، أوبل جراند لاند، بيجو 3008، بيجو 301، وغيرهم.