

4 مولات لـ استخراج بطاقة الرقم القومي .. و مكاتب سجل مدني تعمل حتى 9 مساء 4 مولات لـ استخراج بطاقة الرقم القومي .. و مكاتب سجل مدني تعمل حتى 9 مساء

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، وتفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة ببعض المولات وذلك تيسيرا على المواطنين بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.



قالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد،: «استكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تقرر افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات، فضلا عن تطوير بعض الخدمات اعتبارا من غدا الإثنين، حيث سيتم تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة رابعة حتى الساعة التاسعة مساءً.. وذلك في المقرات التالية



سجل مدني مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

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سجل مدني مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.سجل مدني كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية.مركز نموذجي دسوق بمحافظة كفر الشيخ.مركز إصدار الدقهلية بمحافظة الدقهلية.وأضافت وزارة الداخلية: «تم مد العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً لإصدار مصدرات القطاع ( الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردى) وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلي وعدد بلغتين هولندية وتشيكية ليصبح إجمالي عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة 13 لغة وهم إنجليزي وفرنسي وأسباني وإيطالي وألماني وصيني وياباني وبرتغالي وروسي وأوكراني وتركي وهولندي وتشيكية.وتابعت الوزارة: «أنه تم تفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية :مول مكسيم بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.مول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة.مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.مول العرب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد.وشددت: «تم افتتاح مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات ( الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق) لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي فصلاً عن مركز معلومات الإسكندرية والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيراً للوقت والجهد، وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي».