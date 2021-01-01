بدء إزالة عقار فيصل ينهى الأزمة.. الحريق استمر 28 يوما والهدم يتم يدويا لتجنب انهياره



عقار-فيصل-المحترق عقار-فيصل-المحترق

40 يوما مرت على حريق عقار فيصل بالجيزة، الذى تسبب في أزمة كبيرة بعد استمرار الحريق وتصاعد الأدخنة لمدة 28 يوما، وأخيرا بدأت الأجهزة المعنية بتنفيذ إزالة العقار، بعد تأثره بالحريق وظهور تصدعات بالحوائط وانهيارات فى سقف الطابق الأول بعد الأرضى كما ظهرت شبكات تسليح الأعمدة الخرسانية بعد تأكل طبقات من الخرسانة.



وبدأ هدم العقار يدويا من خلال عدد من عمال الهدم حيث تم هدم الحوائط من الأسفل للأعلى بغرض تخفيف الأحمال عن المبنى الذى يبلغ طوله 15 طابق، وتم الانتهاء من هدم حوائط الطابق الأول والثانى والثالث والرابع ويتم هدم حوائط الطابق الخامس الأن، كما يتم التخلص من مخلفات الهدم أولا بأول.





ويتم تنفيذ إزالة العقار يدويا نظرا لقرب العقار من الطريق الدائرى، و تأثره بالحريق الذى أثر على السلامة الإنشائية للعقار، ورأت اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها أن صعود معدات الهدم الثقيلة أعلى العقار ستسبب اهتزازات له ما قد يؤدى إلى انهياره على الطريق الدائرى، وكذلك استحالة هدمه من الأسفل لارتفاعه الكبير الذى سيسبب أزمة خاصة أن بجواره برج سكنى أخر وقربه الشديد بالطريق الدائرى حيث يفصله عن الطريق الدائرى 5 متر تقريبا.





وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أنه من المقرر أن يعود سكان العقارات المحيطة بعقار فيصل المحترق مرة أخرى لوحداتهم السكنية عقب الانتهاء من هدم العقار أو على الأقل هدم 10 أدوار منه لتأمين العقارات المجاورة حال انهياره، حيث تم إخلاء عقارين بمحيط عقار فيصل المحترق عقب نشوب الحريق.



وفى السياق أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المحيطة بعقار فيصل كما تم فرض كردون أمنى على الشوارع المؤدية للعقار بالإضافة إلى غلق نفق الطريق الدائرى المواجه للعقار ومنع المشاة النزول من أعلى الطريق الدائرى جه العقار.



وشهدت الأيام الماضية زيارات متعددة من اللجان الهندسية لمعاينة العقار وبالفعل تم إصدار قرار من اللجنة بشأن السلامة الإنشائية ولكن أجهزة المحافظة لم تعلن عن القرار، وتم تشكيل لجنة أخرى مختلفة عن الأولى لمعاينة العقار مرة ثانية، واتخذت الأخيرة قرار ببدء الإزالة وكيفية التنفيذ.



وأخلت أجهزة المحافظة العقار من المنقولات الخاصة بالسكان، بالتزامن مع الإجراءات التى يتم تنفيذها بشأن العقار، حيث استخدمت ونش خاص بنقل المفروشات، بالتزامن مع استمرار تصاعد الأدخنة.



وأكد أحد سكان العقار، أن السكان، عقدوا جلسة ودية مع مالك العقار لبحث تعويضهم أو رد المبالغ المالية التى دفعوها مقابل الشقق، وأسفرت الجلسة عن اتفاق مبدئى على تعويض السكان بشكل تدريجى وسيتم البدء بالملاك الذين شطبوا وحداتهم السكنية، ثم سيتم تعويض أصحاب الوحدات الأخرى.





وأوضح أحد السكان لـ"اليوم السابع"، أنه اشترى شقته بالعقار منذ سنتين تقريبا، بمبلغ 250 ألف جنيه، بدون تشطيب، ومن الصعب شراء وحدة أخرى نظرا للظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن السكان يتواصلون مع المالك بتعويضهم وهو ما وعد به.

