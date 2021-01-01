

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض

يعاني كثير من الأشخاص بسبب غضروف الظهر، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل،

ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في تحريك المفصل المصاب.



ويمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أن يعلمك تمارين للمساعدة في تقوية العضلات المحيطة بمفصلك أو دعمه، قد يساعد ذلك في تقليل الألم والضغط على المفصل.



غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة

-احمِ المنطقة المصابة من المزيد من الإصابات باستخدام دعامة

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-إراحة المفصل المصاب قدر الإمكان خلال أول يومين أو ثلاثة أيام (قد تساعد العكازات في حالة إصابة ركبتك أو كاحلك)، ثم حاول العودة تدريجيًا إلى النشاط الخفيف خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة-الثلج - ضع كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-3 ساعات خلال أول يومين أو 3 أيام-الضغط - ضغط المنطقة المصابة أو تضميدها للحد من أي تورم وحركة قد تؤدي إلى مزيد من الضرر ؛ يمكنك استخدام ضمادة مرنة بسيطة أو ضمادة أنبوبية مرنة متوفرة في الصيدلية-ارتفاع - الحفاظ على المنطقة المصابة المطروحة ومعتمدة على وسادة كلما استطعت إلى مساعدة تخفيف التورمإذا كان مفصلك مؤلمًا ، فتناول مسكنات الألم العادية مثل الباراسيتامول أو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) مثل الإيبوبروفين .أعراض الغضروف في الرقبةالتآكل الطبيعي للغضاريف والأقراص والأربطة والعظام في رقبتك، تشمل الأعراض الرئيسية آلام الرقبة أو تصلبها، وعلاج بدني؛ الجليد والحرارة والتدليك، الياقات اللينة هي النهج الأولى التي يجب تجربتها، وتُعالج الحالات الأكثر شدة ، مثل الانزلاق الغضروفي أو النتوءات العظمية أو انضغاط الأعصاب ، بالحقن أو الجراحة.اعراض الانزلاق الغضروفي في الوركيمكن أن تتنكر مشاكل الظهر على أنها مشاكل في الورك، "هناك الكثير من التداخل" ، كما يقول اختصاصي الورك تريفور موراي ، وتعود معظم الآلام الناتجة عن مشاكل الورك والظهر إلى البلى العادي على الجسم.من المثير للدهشة أن مشاكل الورك عادة ما تؤدي إلى ألم في الفخذ في الجانب المصاب، ذلك لأن المفصل الفعلي للورك يقع بالقرب من العمود الفقري.السبب الأكثر شيوعًا لألم الورك هو هشاشة العظام في مفصل الورك، قد تصاب بالتهاب مفصل الورك إذا:ألم في الفخذ.يأتي الانزعاج ويختفي ، ويصبح أكثر تكرارا بمرور الوقت.يزداد الألم سوءًا مع الوقوف والمشي والنشاط ويزول بالراحة.تشعر بصلابة.أنت تمشي مع عرج.علاج غضروف الظهرمن المحتمل أن يصف لك طبيبك مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لمدة أسبوعين، في غضون ذلك ، حافظ على نشاطك، "النشاط يمكن وينبغي أن يستمر، ويقول الدكتور دي ميكو: "الراحة في الفراش لفترات طويلة (أكثر من 24 إلى 48 ساعة) هي نصيحة سيئة".حدد موعدًا للعلاج الطبيعي إذا لزم الأمر بعد أسبوعينإذا كنت لا تزال تعاني من الألم بعد أسبوعين ، يمكن أن يوضح لك أخصائي العلاج الطبيعي تمارين يمكن أن تقوي العضلات الداعمة لعمودك الفقري بالإضافة إلى المناورات الملائمة للظهر.سيؤدي الحفاظ على وزنك المثالي إلى تخفيف الضغط عن عمودك الفقري، ومن المهم تجنب منتجات التبغ أيضًا، "النيكوتين يعيق دوران الأوعية الدقيقة ، لذلك سوف يتدهور عمودك الفقري بمعدل أسرع" .إذا كان من الصعب تحديد مصدر الألم ، فاطلب المساعدة من أخصائي الورك أو العمود الفقري، قد يطلب الأخصائي حقنة ليدوكائين ، أو قد يقومون بإجراء حقن الورك التشخيصي / العلاجي تحت التنظير أو الموجات فوق الصوتية.إذا كانت المشكلة في الورك ، فسيؤدي ذلك إلى تخدير مفصل الورك وتخفيف الأعراض على الفور، "إذا لم يتحسن الألم ، فنحن نعلم أننا نبحر الشجرة الخطأ". نفس الأسلوب يمكن أن يستبعد أو يؤكد آلام الظهر.أعراض ضغط فقرات الظهرتحدث معظم مشاكل العمود الفقري السفلي بسبب القرص الغضروفي الذي يضغط على الأعصاب في العمود الفقري، ينتج عن هذا الألم المعروف باسم عرق النسا ، والذي يمكن الشعور به في الورك، قد يكون لديك انزلاق غضروفي إذا كان الألم:يقتصر على ظهرك أو أردافك أو وركك.يطلق الالم على ساقك.يزداد سوءًا مع الجلوس أو الانحناء.يتحسن عند الوقوف أو المشي.إذا كنت تعاني من تعرق ليلي ، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بالسرطان ، أو ألم لا يمكن تخفيفه عن طريق الاستلقاء ("ألم الليل") ، فاستشر طبيبك - فقد تكون المشكلة أكثر خطورة.يصاب بعض الناس بما يسميه الدكتور دي ميكو "الضربة المزدوجة" وهي مشاكل في كل من الورك وأسفل الظهر، "ليس من المستغرب ، لأن كلا من هشاشة العظام والتغيرات في العمود الفقري أكثر شيوعًا مع مرور كل عقد من الزمان" ، كما يوضح.المصدر