5 علامات غير متوقعة تشير لإصابتك بسرطان الفم



سرطان الفم سرطان الفم



تمثل سرطانات الفم والحنجرة 2% تقريبًا من جميع السرطانات التي تشخص كل عام، والاكتشاف المبكر لسرطانات الفم وعلاجها في وقت مناسب أمرٌ مهمٌ لرفع احتمالات النجاة.



وإليك اهم العلامات التي تشير لإصابتك بسرطان الفم...



افحص فمك بانتظام

تسبب معظم سرطانات الفم والحنجرة بعض العلامات أو الأعراض التي يمكن تمييزها خلال المراحل المبكرة، لكن هذا لا يحدث دائمًا، في بعض الحالات لا تظهر السرطانات أي أعراض حتى بلوغها المراحل المتقدمة، برغم ذلك ينصح أطباء الأسنان الأطباء عامةً بتفحص فمك أمام مرآة مرة في الشهر على الأقل لتفقد أي علامات غريبة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة.

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ويمكن أن تنمو سرطانات الفم في أي مكان داخل فمك وحلقك بما في ذلك الشفتين واللثة واللسان والحنك الصلب والرخو واللوزتين والوجنتين من الداخل، الأسنان هي الجزء الوحيد الذي لا يصاب بالسرطانات.ابحث عن القرح البيضاء الصغيرةتفقد فمك من جميع الاتجاهات بحثًا عن قرح صغيرة بيضاء أو جروح والتي يسميها الأطباء بالصداف، الصداف من المؤشرات الشائعة على سرطانات الفم لكن عادة ما يخطئ التشخيص بينها وبين قرح الفم أو القرح الصغيرة الأخرى الناتجة عن الرضوض البسيطة أو الخدوش، كما يمكن الخلط بين الصداف والالتهابات البكتيرية في اللوزتين واللثة .رغم أن قرح الفم وغيرها من القرح عادة ما تكون مؤلمة للغاية، إلا أن الصداف ليس كذلك ما لم يكن في مراحل متقدمة.يشيع ظهور القرح في الجهة الداخلية من الشفتين والوجنتين وجوانب اللسان بينما يمكن أن يظهر الصداف في أي مكان من الفم.تتعافى قرح الفم والخدوش الصغيرة الأخرى والجروح في غضون أسبوع تقريبًا مع الالتزام بالعادات الصحية الملائمة، وفي المقابل لا يختفي الصداف ويزداد حجمًا وألمًا بمرور الوقت.انتبه للبقع أو القرح الحمراءانتبه للبقع أو القرح الحمراء الصغيرة عند تفقد الفم ونهاية الحلق من الداخل، ويطلق الأطباء على القرح الحمراء التنسج الأحمر ورغم أنها أقل شيوعًا من الصداف إلا أن خطر تحولها إلى سرطان محتمل أعلى بكثير، ويمكن أن يكون التنسج الأحمر رقيقًا في البداية لكنه لا يؤلم كالقرح التي تشابهه مثل قرح الفم أو القوباء (القرح الباردة) أو التهاب اللثة.تكون قرح الفم حمراء عادة قبل التقرح والتحول للون الأبيض وفي المقابل يظل التنسج الأحمر أحمرًا ولا يزول بعد أسبوع.كما يمكن أن تشبه القرح والتهيج الناتجين عن تناول الأطعمة الحمضية التنسج الأحمر لكنها سرعان ما تختفي.