يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

للزيوت النباتية تاريخ طويل من الفوائد الصحية في الطهي ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية، ومن بين العديد من الزيوت النباتية الأساسية ، يتميز زيت الأرغان المستخرج من شجرة الأرغان (Argania Spinosa L.) بخصائص علاجية رائعة ذات قيمة نباتية وبيولوجية واجتماعية كبيرة.
وقدم موقع boldsky بعض فوائد زيت الأرغان على الصحة ومنها:
1. يحمي القلب
يساعد زيت الأرجان على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، وهذا يساعد على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة التي يسببها الكوليسترول.
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