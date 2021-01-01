مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة



تخزين العصائر تخزين العصائر

مع تغير الفصول والمواسم واختفاء بعض أنواع الفاكهة يتجه كثيرون لـ تخزين العصائر بكميات كبيرة لتكفى أطول فترة، وقد تكون المشكلة الأكبر في تخزين الفاكهة على شكل عصير هي تغير طعم ورائحة العصير مع طول فترة حفظه في الفريرز نظرا لاختلاطه مع الأطعمة الأخرى خلال شهور.



وإليكم طريقة التخزين الصحيحة للعصائر



- يفضل تخزين العصائر الطازجة في عبوات زجاجية لحمايتها من التفاعل أو التأكسد، وتُملَأ العصائر حتى آخر فوهة العبوة مع ترك مسافة بوصة واحدة من الأعلى حتى تسمح بالتمدد خلال التجمد في الفريزر دون أن تنفجر العبوة.

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- ويمكن سكب العصير في قالب مكعبات الثلج ثم يوضع في الفريزر وبعد تجمده توضع المكعبات في كيس بلاستيكي في الفريزر وتستخدم فيما بعد حسب الحاجة.ويجب تفريغ الهواء من الكيس البلاستيكي عند حفظ مكعبات العصير وغلق الأكياس جيدًا، مع ضرورة تجميع أكثر من كيس داخل عبوة طعام كبيرة وتغلق بإحكام لمنع تسرب الروائح النفاذة من الطعام المخزن في الفريزر.