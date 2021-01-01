مع تغير الفصول والمواسم واختفاء بعض أنواع الفاكهة يتجه كثيرون لـ تخزين العصائر بكميات كبيرة لتكفى أطول فترة، وقد تكون المشكلة الأكبر في تخزين الفاكهة على شكل عصير هي تغير طعم ورائحة العصير مع طول فترة حفظه في الفريرز نظرا لاختلاطه مع الأطعمة الأخرى خلال شهور.
وإليكم طريقة التخزين الصحيحة للعصائر
- يفضل تخزين العصائر الطازجة في عبوات زجاجية لحمايتها من التفاعل أو التأكسد، وتُملَأ العصائر حتى آخر فوهة العبوة مع ترك مسافة بوصة واحدة من الأعلى حتى تسمح بالتمدد خلال التجمد في الفريزر دون أن تنفجر العبوة.
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التعليقات على مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة
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