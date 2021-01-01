

أبسط الطرق لمعاقبة الطفل العنيد أبسط الطرق لمعاقبة الطفل العنيد

يحتار أغلب الآباء فى تربية الطفل العنيد، ولا يعرفون ما هو العقاب الصحيح الذي يمكن أن يؤثر فيه بالفعل، لذلك كشف موقع mediacl news today، عن طرق لعقاب الطفل العنيد.



يحتاج الأطفال إلى القواعد والانضباط، ويجب أن يعلم طفلك أنه ستكون هناك عواقب جيدة أو سيئة على أفعاله.



تأكد من أنهم على دراية كاملة بعواقب خرق القواعد.

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يجب أن تكون العواقب فورية ، خاصةً عندما تتعامل مع الأطفال حتى يتمكنوا من ربط أفعالهم بالنتيجة، يمكن أن تكون تقليل وقت اللعب ، أو وقت مشاهدة التلفاز ، وتخصيص القليل من المهام المنزلية ، من الطرق القليلة لتأديب الطفل، يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا في التعامل مع العواقب ، بناءً على المشكلة.تذكر أن الفكرة ليست معاقبة الطفل ولكن جعله يدرك أن سلوكه خاطئ.ملحوظةالطفل العنيد احيانا يؤثر فيه العقاب ويظهر عكس ذلك، لذلك يجب إلى الآباء الانتباه.