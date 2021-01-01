يحتار أغلب الآباء فى تربية الطفل العنيد، ولا يعرفون ما هو العقاب الصحيح الذي يمكن أن يؤثر فيه بالفعل، لذلك كشف موقع mediacl news today، عن طرق لعقاب الطفل العنيد.
يحتاج الأطفال إلى القواعد والانضباط، ويجب أن يعلم طفلك أنه ستكون هناك عواقب جيدة أو سيئة على أفعاله.
تأكد من أنهم على دراية كاملة بعواقب خرق القواعد.
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التعليقات على أبسط الطرق لمعاقبة الطفل العنيد
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