شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي



باتشيكو باتشيكو

تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن مصير رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد الهزيمة من الترجي أمس .



وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة أمام الترجى أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " باتشيكو لن يرحل عن الزمالك ولكن الجهاز المعاون له سيشهد تغييرات في الفترة المقبلة ".

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وأضاف: "الزمالك عنده مشكلة على المستوى الهجومي، بعد رحيل مهاجمه الأساسي مصطفى محمد، والبدائل التي تم التعاقد معها لم تكن على نفس المستوى، وكذلك رحل عمر السعيد المتألق مع الجونة دون دراسة وكذلك المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لا يحق له اللعب في أفريقيا ".وعلى الجانب الآخر، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا أن الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم.وأوضح أشرف صبحي: "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.