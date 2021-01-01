أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الحكم المغربي رضوان جيد الذى أدار مباراة الأهلي وفيتا كلوب، ليلة الأمس، التي أقيمت في إدارة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اعتذر للاعبي الأهلى عقب المباراة بعد تأكده بعدم صحة ركلة الجزاء .
وتعادل الأهلى مع فيتا كلوب 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة وحصل فيتا كلوب على ركلة جزاء وهمية فى الدقيقة 80 بعد سقوط اللاعب على الأرض " وحده " ولكن تم خدعة الحكم روضان جيد والذى احتسب الكرة ركلة جزاء".
وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي : "الحكم رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها ".
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التعليقات على اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب
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