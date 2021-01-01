طرق بسيطة لحماية الرضع من احتقان الأنف

يتعرض الأطفال الرضع إلى مشكلة احتقان الأنف، ما يتسبب في حدوث التهابات الأذن، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقتين لتجنب احتقان الأنف عند الرضيع، ولضمان بقاء الشعب الهوائية في صحة جيدة.
حافظي على طفلك من الغبار والملوثات الأخرى
لا تستخدمي مزيل العرق أو أي مادة أخرى ذات رائحة مكثفة حول الطفل، لمنع التسبب في زيادة إفراز المخاط، وحدوث حالات خطيرة مثل الربو.
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