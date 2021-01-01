طرق بسيطة لحماية الرضع من احتقان الأنف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طرق بسيطة لحماية الرضع من احتقان الأنف

صورة الخبر: احتقان الأنف
احتقان الأنف

يتعرض الأطفال الرضع إلى مشكلة احتقان الأنف، ما يتسبب في حدوث التهابات الأذن، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقتين لتجنب احتقان الأنف عند الرضيع، ولضمان بقاء الشعب الهوائية في صحة جيدة.

حافظي على طفلك من الغبار والملوثات الأخرى

لا تستخدمي مزيل العرق أو أي مادة أخرى ذات رائحة مكثفة حول الطفل، لمنع التسبب في زيادة إفراز المخاط، وحدوث حالات خطيرة مثل الربو.

استخدمي المرطب أو المبخر إن أمكن.

يعتبر احتقان الأنف مزعجًا للطفل ولك أيضًا، ويمكنك التغلب على المشكلة بالاعتناء بالصغير والتأكد من نظافة محيطه.

استخدمي بعض العلاجات البسيطة لتنظيف أنف الطفل.. الأنف الصافي يعني طفلًا سعيدًا.

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طرق بسيطة لحماية الرضع من احتقان الأنف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26291

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager