طرق بسيطة لحماية الرضع من احتقان الأنف



احتقان الأنف احتقان الأنف

يتعرض الأطفال الرضع إلى مشكلة احتقان الأنف، ما يتسبب في حدوث التهابات الأذن، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقتين لتجنب احتقان الأنف عند الرضيع، ولضمان بقاء الشعب الهوائية في صحة جيدة.



حافظي على طفلك من الغبار والملوثات الأخرى



لا تستخدمي مزيل العرق أو أي مادة أخرى ذات رائحة مكثفة حول الطفل، لمنع التسبب في زيادة إفراز المخاط، وحدوث حالات خطيرة مثل الربو.

قد يعجبك أيضا...

استخدمي المرطب أو المبخر إن أمكن.يعتبر احتقان الأنف مزعجًا للطفل ولك أيضًا، ويمكنك التغلب على المشكلة بالاعتناء بالصغير والتأكد من نظافة محيطه.استخدمي بعض العلاجات البسيطة لتنظيف أنف الطفل.. الأنف الصافي يعني طفلًا سعيدًا.