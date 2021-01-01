بأسهل الخطوات.. جددي سفرتك بطريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان

طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان،التي تعتبر من الأطباق غير التقليدية التي لا يعرفها الكثيرون.
مقادير لازانيا اللحم والباذنجان
لازانيا مسلوقه
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مفروم
مشروم طازج
2 كوب عصير طماطم طازجة
رشة زعتر
إصبع زبده
مكعب مرق
رشة جوزة الطيب
5 كوب بشاميل
2 كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة بارميزان
2 باذنجان مقطع شرائح و مشوي
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