أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل الحوثيين أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لصحيفة "الشرق" السعودية، قال التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي فسرت رفعها من قائمة الجماعات الإرهابية بطريقة عدائية، لافتًا إلى أن الانتصارات في مأرب وراء تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية.
وأشار التحالف إلى أنه اعترض ودمر إجماليًا، ٨ طائرات مسيرة مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
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التعليقات على بـ 3 طائرات مفخخة.. التحالف العربي يصد هجوما حوثيا جديدا ضد السعودية
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