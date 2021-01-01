سامي كمال الدين ينشر قائمة لضحايا أيمن نور في تركيا ‏



أيمن نور أيمن نور

استكمل سامي كمال الدين، الإعلامي السابق بقناة الشرق الإخوانية، والهارب خارج البلاد سلسلة هجومه على أيمن نور، ونشر ‏قائمة مطولة بضحايا "نور" في قناة الشرق وتركيا. ‏



تجميل نور



وقال كمال الدين عن أيمن نور: يحاولون تجميل وجه القاتل، لكن المقتول هي الأسماء التالية، التي عملت بالقناة وبعد تركهم العمل ‏معه منعهم من العمل في أي مكان آخر، ومن يعمل في مكان دون علمه يتواصل مع مدير المكان ليطرده من العمل بحجة أنه يعمل ‏مع النظام أو يتقاضى راتب من السفارة المصرية أو حرامي أو مخبر أو أي سبب مزيف.‏

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أضاف: بمزيد من الضغط يجوعونه، ويحاصرونه لكسره وحتى يكون عبرة لمن يتجرأ ويترك عزبة الباشا.‏قائمة بالضحايااستكمل المذيع السابق بالقناة والمطرود من جنة نور: "من هؤلاء الزملاء من يعمل الآن في قهوة أو مطعم بعد أن كان مذيعا أو ‏مذيعة على الشاشات"، وهم كالتالي: ‏‏1- صفية سري.. كانت تقدم برنامج صباح الشرق الذي قدمته بدلا منها زوجة أيمن نور. ‏‏2- عزة الحناوي.. كانت ستقدم برنامج أنا الشعب الذي تقدمه زوجه أيمن نور أيضا بدلا منها، وتركت تركيا كلها وفرت إلى كوريا ‏بعد أن استقدمها أيمن من مصر، مردفا: "أسباب تركها تركيا أخجل من ذكرها".‏3- رامي جان.. صديق أيمن في لبنان وتركيا، جاء وقدم برنامج على قناة الشرق، ودخل السجن في اسطنبول ولم يسأل عنه أحد.‏‏4- الشاعر صلاح عبد الله.. جاء به من مصر وقدم برامج على قناة الشرق، ثم أهانه في قيمته وخفض له راتبه إلى النصف فعاد ‏إلى مصر.‏‏5- طارق عبد الجابر.. كان في قناة الشرق القديمة وتواصل معه للعمل رفضه فنزل إلى مصر. ‏‏6- الشاعر أحمد حمدي إبراهيم.. كان يكتب العديد من مقدمات معتز مطر وقدم برنامج العصفورة على قناة الشرق، ولكن نور سلط ‏عليه صبيته فقدم استقالته، وتم منعه من العمل في أي مكان، و‏يجلس في بيته منذ عامين ممنوع من العمل وتم إيقاف إقامته وحذف اسمه من كشف التقديم على الإقامة في إسطنبول!‏‏7- طارق قاسم.. قدم برامج على قناة الشرق ومن يوم أزمة القناة منع من العمل. ‏‏8- حسين بديني.. كان متحدثا باسم حزب الغد وعينه مراسلا لقناة الشرق في ألمانيا ولما اختلف معه اتهمه بأنه أمنجي وعميل.‏9- الإعلامية إيمان.. لفقوا لها تهمة أنها سربت صور البيرة والخمرة وطردوها ونزلت إلى مصر.محاصرة الضحايااختتم: توجد مذيعة محاصرة بلا عمل الآن ومنذ خمس سنوات، ولا تعمل سوى في محلات خياطة الملابس والمطاعم بعد أن طردها ‏من عملها ومنعها من العمل في وطن ومكملين، موجها حديثه للإخوان: أرونا مواقفكم ودفاعكم عن الحق ووفروا لها عملا‏.