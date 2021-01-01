سامي كمال الدين ينشر قائمة لضحايا أيمن نور في تركيا ‏

أيمن نور
استكمل سامي كمال الدين، الإعلامي السابق بقناة الشرق الإخوانية، والهارب خارج البلاد سلسلة هجومه على أيمن نور، ونشر قائمة مطولة بضحايا "نور" في قناة الشرق وتركيا.
تجميل نور
وقال كمال الدين عن أيمن نور: يحاولون تجميل وجه القاتل، لكن المقتول هي الأسماء التالية، التي عملت بالقناة وبعد تركهم العمل معه منعهم من العمل في أي مكان آخر، ومن يعمل في مكان دون علمه يتواصل مع مدير المكان ليطرده من العمل بحجة أنه يعمل مع النظام أو يتقاضى راتب من السفارة المصرية أو حرامي أو مخبر أو أي سبب مزيف.
أضاف: بمزيد من الضغط يجوعونه، ويحاصرونه لكسره وحتى يكون عبرة لمن يتجرأ ويترك عزبة الباشا.
قائمة بالضحايا
استكمل المذيع السابق بالقناة والمطرود من جنة نور: "من هؤلاء الزملاء من يعمل الآن في قهوة أو مطعم بعد أن كان مذيعا أو مذيعة على الشاشات"، وهم كالتالي:
1- صفية سري.. كانت تقدم برنامج صباح الشرق الذي قدمته بدلا منها زوجة أيمن نور.
2- عزة الحناوي.. كانت ستقدم برنامج أنا الشعب الذي تقدمه زوجه أيمن نور أيضا بدلا منها، وتركت تركيا كلها وفرت إلى كوريا بعد أن استقدمها أيمن من مصر، مردفا: "أسباب تركها تركيا أخجل من ذكرها".
3- رامي جان.. صديق أيمن في لبنان وتركيا، جاء وقدم برنامج على قناة الشرق، ودخل السجن في اسطنبول ولم يسأل عنه أحد.
4- الشاعر صلاح عبد الله.. جاء به من مصر وقدم برامج على قناة الشرق، ثم أهانه في قيمته وخفض له راتبه إلى النصف فعاد إلى مصر.
5- طارق عبد الجابر.. كان في قناة الشرق القديمة وتواصل معه للعمل رفضه فنزل إلى مصر.
6- الشاعر أحمد حمدي إبراهيم.. كان يكتب العديد من مقدمات معتز مطر وقدم برنامج العصفورة على قناة الشرق، ولكن نور سلط عليه صبيته فقدم استقالته، وتم منعه من العمل في أي مكان، ويجلس في بيته منذ عامين ممنوع من العمل وتم إيقاف إقامته وحذف اسمه من كشف التقديم على الإقامة في إسطنبول!
7- طارق قاسم.. قدم برامج على قناة الشرق ومن يوم أزمة القناة منع من العمل.
8- حسين بديني.. كان متحدثا باسم حزب الغد وعينه مراسلا لقناة الشرق في ألمانيا ولما اختلف معه اتهمه بأنه أمنجي وعميل.
9- الإعلامية إيمان.. لفقوا لها تهمة أنها سربت صور البيرة والخمرة وطردوها ونزلت إلى مصر.
محاصرة الضحايا
اختتم: توجد مذيعة محاصرة بلا عمل الآن ومنذ خمس سنوات، ولا تعمل سوى في محلات خياطة الملابس والمطاعم بعد أن طردها من عملها ومنعها من العمل في وطن ومكملين، موجها حديثه للإخوان: أرونا مواقفكم ودفاعكم عن الحق ووفروا لها عملا.
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