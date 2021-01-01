دهس المتظاهرين وقطع الطرق.. ماذا يحدث في لبنان؟ | فيديو



ماذا يحدث في لبنان؟ ماذا يحدث في لبنان؟

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدة مدن احتجاجات كثيرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية عقب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.



دهس المتظاهرين



وأقدم سائق لبناني على دهس عدد من المحتجين كانوا يقطعون الطريق في محلة الشويفات، بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

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وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق، مؤكدة أن قوات من الجيش اللبناني تنتشر في المكان.قطع الطرقمن ناحية أخري قطع المتظاهرون الطرق في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بالبقاع وجبل لبنان.ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية و مستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة، وأخذت التظاهرات منحى تصعيديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع بكثافة اليوم السبت.https://twitter.com/i/status/1368257516421922817