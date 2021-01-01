النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حادث الكريمات

كشفت النيابة العامة، تفاصيل جديدة فى بيان لها عن حادث الكريمات والذى أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.
وإلحاقًا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، كانت قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح يوم السادس من شهر مارس الجاري بصَدْم سيارة نقل بمقطورة سيارة (ميكروباص) بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد القاهرة-، ووفاة 20 شخصا وإصابة خمسة جراء الحادث.
وبمعاينة «النيابة العامة» مسرحَ الحادث تبينت تهشم الحافلة بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، وأن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة مثبت عليها إشارات تنبيه مرورية، والطريق خالٍ من الإنارة.
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