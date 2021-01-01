حقيقة فيديو الغش الجماعي المتداول لطلاب أولى ثانوي عبر فيس بوك



حقيقة فيديو الغش الجماعي حقيقة فيديو الغش الجماعي



شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداول مقطع فيديو قيل إنه يصور عملية غش جماعي حدثت اليوم داخل إحدى لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة.



من جانبها.. أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم حاليا بالتحقق من صحة هذا الفيديو، والتأكد من أنه بالفعل تم تصويره أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 أو لا.



وقالت عمليات التعليم "في حالة التأكد من صحة هذا الفيديو المتداول سيتم تحديد مكانه فورًا، ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الخطأ، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل التأكد أولا".

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وأكد مصدر مسئول في إدارة الجيزة التعليمية، أن هذا الفيديو لم يتم تصويره اليوم ولكنه فيديو قديم يرجع تاريخه إلى الخميس الماضي بعد انتهاء الطلاب من اداء الامتحان في مادة الرياضيات ، بعد ان تسلم الطلاب اجهزة الموبايل الخاصة بهم.وقال المصدر، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه تقرر إحالة الملاحظين ومراقب الدور للشئون القانونية، لأنهم لم ينتبهوا على تجمع الطلاب بهذا الشكل العشوائي وقيامهم بالتصوير داخل اللجنة.ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغش هو آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي لما هو أهم وأبقى من كاميرات المراقبة والجنود المدججين بالسلاح.وقال وزير التربية والتعليم، إن علاج الغش في الامتحانات يحتاج إلى وعى مجتمعي عميق، ويحتاج إلى مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية.وأضاف وزير التربية والتعليم : من الواضح أن الغش في امتحانات صفوف النقل وتحديدا الصفين الاول والثاني الثانوي التي تتم حاليا ، هو اختيار من لا يريد التعلم .وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سوف يعاني كل من غش في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لاحقا ، في امتحانات الثانوية العامة ، حيث أن أساليب الغش لن تكون متاحة بأي حال من الاحوال في امتحانات الثانوية العامة ، والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه ، وسيكون تصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري ضمانا للشفافية المطلقة.