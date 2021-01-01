تخصيص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تخصيص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ

صورة الخبر: مدرسة النيل الدولية
مدرسة النيل الدولية


صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية .

جاء ذلك خلال لقائه بمحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء .

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ٨٧ مليون جنيه للمدرسة كاملة الإنشاءات والتجهيزات على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الإسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

يشار إلى أن مدرسة النيل الدولية إحدى المشروعات التي تقدم خدمة تعليمية دولية ويشرف على تنفيذها وتمويلها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل تمت الاستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطوير التعليم بالمحافظة وإيصاله الي جميع الوديان والتجمعات البدوية، وحرصًا منه على عدم تسرب الفتيات من التعليم خاصة بمناطق الوديان والتجمعات البدوية.

وتم التواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم التوسعات في مدارس الوديان القائمة، وإنشاء عدد ٢٥ فصلا تعليميا في سبع مدارس بالمحافظة هم مدرسة القديسة كاترين الابتدائية، ومدرسة الإسباعية الابتدائية بسانت كاترين ومدرسة الرمثة الابتدائية، ومدرسة سرابيط الخادم الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بابوزنيمة، ومدرسة عرب الرواهبية الابتدائية وعرب حمدان الابتدائية بنويبع.

لاستكمال مراحل التعليم الأساسي حتي الصف الثالث الاعدادي، وذلك بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ قدره ٦,٣١٣ مليون جنيه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخصيص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29869

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager