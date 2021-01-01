وزير التعليم : سيستم الامتحانات الالكترونية يعمل بكفاءة مع 99.7% من الطلاب



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سيستم الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي وضعه مستقر تماما ولم يشهد أي أعطال منذ الاحد الماضي .



وقال وزير التربية والتعليم ، لقد بلغت نسبة الطلاب المتفاعلين مع سيستم منصة الامتحان الالكترونية يوميا منذ الاحد الماضي وحتى اليوم ، لا تقل عن 99.7% .



وبالنسبة لما حدث يوم السبت الماضي ، قال وزير التربية والتعليم ، أن ما حدث كان مشكلة في الشبكات لدى 1700 طالب فقط ، بينما نجح في الدخول على سيستم منصة الامتحان الالكتروني في هذا اليوم بلا اي مشاكل 550 ألف طالب وطالبة .

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وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر ، سوف تقدم بثا مباشرا لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية .وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذا البث المباشر سوف يقدم غدا الأحد الموافق ٧ مارس 2021 ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، انه سوف تقدم هذا البث المباشر الأستاذة منى محمد رشاد وهي من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة الانجليزية في وزارة التربية والتعليم .وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتمكن الطلاب خلال هذا البث المباشر ، من كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.وعلى جانب آخر .. أعلنت منصة حصص مصر ، عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم يوم الاحد القادم.حيث قالت منصة حصص مصر : إنها تتيح الان نماذج امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية ، على طريقة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات.وأشارت منصة حصص مصر إلى أن هذه النماذج الامتحانية الاسترشادية ، مخصصة لطلاب الإعدادية الدارسين باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية.ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذه النماذج الامتحانية الاسترشادية المتاحة لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر ، من خلال التسجيل الآن على منصة حصص مصر من خلال حساب الطالب على مايكروسوفت 365 عبر الضغط هنا