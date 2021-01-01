وزير التعليم : سيستم الامتحانات الالكترونية يعمل بكفاءة مع 99.7% من الطلاب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سيستم الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي وضعه مستقر تماما ولم يشهد أي أعطال منذ الاحد الماضي .
وقال وزير التربية والتعليم ، لقد بلغت نسبة الطلاب المتفاعلين مع سيستم منصة الامتحان الالكترونية يوميا منذ الاحد الماضي وحتى اليوم ، لا تقل عن 99.7% .
وبالنسبة لما حدث يوم السبت الماضي ، قال وزير التربية والتعليم ، أن ما حدث كان مشكلة في الشبكات لدى 1700 طالب فقط ، بينما نجح في الدخول على سيستم منصة الامتحان الالكتروني في هذا اليوم بلا اي مشاكل 550 ألف طالب وطالبة .
وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر ، سوف تقدم بثا مباشرا لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية .
وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذا البث المباشر سوف يقدم غدا الأحد الموافق ٧ مارس 2021 ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، انه سوف تقدم هذا البث المباشر الأستاذة منى محمد رشاد وهي من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة الانجليزية في وزارة التربية والتعليم .
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتمكن الطلاب خلال هذا البث المباشر ، من كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.
وعلى جانب آخر .. أعلنت منصة حصص مصر ، عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم يوم الاحد القادم.
حيث قالت منصة حصص مصر : إنها تتيح الان نماذج امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية ، على طريقة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات.
وأشارت منصة حصص مصر إلى أن هذه النماذج الامتحانية الاسترشادية ، مخصصة لطلاب الإعدادية الدارسين باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية.
ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذه النماذج الامتحانية الاسترشادية المتاحة لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر ، من خلال التسجيل الآن على منصة حصص مصر من خلال حساب الطالب على مايكروسوفت 365 عبر الضغط هنا
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