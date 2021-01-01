الزمالك يقرر خصم 300 ألف جنيه من مستحقات أشرف بن شرقي



شرف بن شرقي شرف بن شرقي

قررت إدارة الكرة بالزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة تصل لخصم 300 ألف جنيه من مستحقات الدولى المغربى أشرف بن شرقى وفقا للائحة الفريق بعد اعتراضه غير اللائق على قرار البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق استبداله قبل نهاية مباراة الترجى بدقيقتين والدفع بالصاعد أسامة فيصل بدلا منه.



واعتاد بن شرقى فى الفترة الأخيرة الاعتراض على قرارات باتشيكو عند استبداله مثلما حدث فى لقاء وادى دجلة فى الدورى قبل السفر لتونس.



وكشفت مصادر داخل الزمالك أن بن شرقى غاضب من قرار باتشيكو باستبداله فى المباريات الأخيرة بالصاعد أسامة فيصل الأمر الذى يجعل اللاعب يفكر فى الرحيل حال استمرار البرتغالى على رأس الإدارة الفنية.

