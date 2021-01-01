يعد اللانشون من اكثر الأطعمة التى يحبها الاطفال خاصة فى ساندوتشات المدارس ، لذا نقدم لكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل لتتمكنى من تقديم اكلة صحية وآمنة لأطفالك وأسرتك.
اليكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير لانشون
6 بيضة
كوب دقيق
نصف كوب زيت
5 مكعب جبنة كريمة أو علبة جبنة مثلثات
2 مكعب مرقة لحمة "ممكن بيتي"
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودرة
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة بصل بودرة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة لون طعام أحمر
ملح فلفل أسود
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