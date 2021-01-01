ديكورات لزيادة مساحة غرف النوم الضيقة.. فن اختيار الأثاث

تشعر المرأة بالحيرة عند اختيار قطع ديكور مناسبة لغرفة نوم مساحتها صغيرة، وذلك خوفاً من التسبب فى فوضى وازدحام داخل الغرفة، وفى الوقت نفسه تظل بحاجة لوضع قطع ديكور وأثاث مختلفة لتلبية احتياجاتها من الغرفة. ولتجنب هذه المشكلة نتعرف فى هذا التقرير على أفكار سهلة التنفيذ لديكورات لزيادة مساحة غرف النوم، وفقاً لما ذكره موقع "apartmenttherapy".
يمكن استغلال المنطقة أسفل السرير فى تخزين بعض الأشياء التى يمكن أن تسبب ازدحام وفوضى داخل الغرفة، ووضعها داخل الحاويات البلاستيكية، حتى يمكن العثور عليها بسهولة، وبالتالى تساعد على اتساع الغرفة وتقليل الفوضى.
تخزين الملابس أسفل السرير
ينصح عند اختيار ديكور غرفة نوم صغيرة، البحث عن سرير قابل للطى، حتى يمكن فرده أثناء النوم، وطيه عند الاسيتقاظ لاستخدامه فى شىء اخر كأريكة أو دمجه فى الحائط، وبهذا لا يستهلك مساحة كبيرة داخل الغرفة.
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