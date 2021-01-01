ديكورات لزيادة مساحة غرف النوم الضيقة.. فن اختيار الأثاث



ديكورات لزيادة مساحة غرف النوم الضيقة ديكورات لزيادة مساحة غرف النوم الضيقة

تشعر المرأة بالحيرة عند اختيار قطع ديكور مناسبة لغرفة نوم مساحتها صغيرة، وذلك خوفاً من التسبب فى فوضى وازدحام داخل الغرفة، وفى الوقت نفسه تظل بحاجة لوضع قطع ديكور وأثاث مختلفة لتلبية احتياجاتها من الغرفة. ولتجنب هذه المشكلة نتعرف فى هذا التقرير على أفكار سهلة التنفيذ لديكورات لزيادة مساحة غرف النوم، وفقاً لما ذكره موقع "apartmenttherapy".



يمكن استغلال المنطقة أسفل السرير فى تخزين بعض الأشياء التى يمكن أن تسبب ازدحام وفوضى داخل الغرفة، ووضعها داخل الحاويات البلاستيكية، حتى يمكن العثور عليها بسهولة، وبالتالى تساعد على اتساع الغرفة وتقليل الفوضى.



تخزين الملابس أسفل السرير

ينصح عند اختيار ديكور غرفة نوم صغيرة، البحث عن سرير قابل للطى، حتى يمكن فرده أثناء النوم، وطيه عند الاسيتقاظ لاستخدامه فى شىء اخر كأريكة أو دمجه فى الحائط، وبهذا لا يستهلك مساحة كبيرة داخل الغرفة.

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الأرففيفضل أيضاً إضافة أرفف على الجدران واستغلالها فى تخزين الأشياء المختلفة وإضافة بعض قطع الديكور الصغيرة والتى تضيف مظهرا جماليا داخل الغرفة ولا تستوعب مساحة كبيرة وتسبب الفوضى والازدحام.السجاديفضل اختيار سجاد لونه مناسب لألوان غرفة النوم، وحجمه صغير، حتى يوحى بكبر مساحة غرفة النوم، ويضيف مظهر جمالى داخل الغرفة.مقعد صغيريفضل شراء مقاعد صغيرة خفيفة الوزن وفى نفس الوقت عملية، ولا تشغل مساحة كبيرة داخل الغرفة، مما يسهل من الحركة طوال اليوم، واستغلالها للجلوس على المكتب أو مقاعد لاستقبال الضيوف فى الغرفة.