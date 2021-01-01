بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكوردن بلو



طريقة عمل الكوردون بلو طريقة عمل الكوردون بلو

تعتبر طريقة عمل كوردن بلو من الوصفات اللذيذة، والتي يحبها الكبار والصغار، ونقدم لكم طريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل كلما طلبها أولادك، والاستغناء عن شرائها من المطاعم.



ويمكن أن تقدمي الـ " كوردن بلو " مع باستا خضار، وشوربة دجاج بالكريمة وسلطة سيزر،أو مع البطاطس المحمرة، وداخل العيش الفينو وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير كوردن بلو بوصفة سهلة وبمكونات بسيطة من منزلك.



مقادير طريقة عمل الكوردون بلو

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6 شرائح من صدور الدجاج رفيعة السُمك.6 شرائح لانشون لحم.6 شرائح جبن شيدر.4 بيضات.2 كوب (300 جم) دقيق.2 كوب (400 جم) بقسماط خشن.ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا.ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات إيطالية (زعتر مجفف وريحان مجفف وأوريجانو مجفف).½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بودرة ثوم.ملح وفلفل أسود.طريقة عمل الكوردون بلو1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.2- افردي شريحة الدجاج، ثم افردى فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول، ثم ثبتي طرفي الرول بخلة أسنان.3- ضعي البيض والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير، واخفقي جيدًا.4- ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية في وعاء آخر، وقلبي جيدًا.5- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.6- اقلي الدجاج في زيت غزير، حتى يُصبح ذهبي اللون.7- ضعي الـ كوردون بلو في أطباق التقديم، وقدميه ساخنًا مع المكرونة أو الخبز والبطاطس المحمرة.