بـ الأدوية.. علاج انسداد الأنف من جهة واحدة



علاج انسداد الأنف من جهة واحدة علاج انسداد الأنف من جهة واحدة

يمكن علاج انسداد الانف من جهة واحدة عبر استخدام الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، ولا تحتاج هذه الأدوية إلى وصفة طبية ويمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض الناتجة عن انسداد الأنف و تهيج الممرات الانفية.



وتعتبر مزيلات الاحتقان أحد الأدوية التي تساهم في تقليل التورم في الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان و ضغط الجيوب الأنفية، كما أنها تأتي بخاخ الأنف لـ علاج انسداد الأنف من جهة واحدة، مثل نافازولين، أوكسي ميتازولين ، أو فينيليفرين، كما أنها تأتي على شكل أقراص ، مثل فينيليفرين، والسودوإيفيدرين.



ويمكن علاج انسداد الأنف من جهة واحدة عن طريق اتباع التعليمات الخاصة باستخدامها؛ حيث لا تستخدم مزيلات الاحتقان التي تتناولها عن طريق الفم لأكثر من أسبوع دون استشارة طبيبك.

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ويجب ألا تستخدم بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان او علاج انسداد الأنف من جهة واحدة لمدة تزيد عن 3 أيام ، وإلا فقد تزيد من سوء الاحتقان أيضًا ، وعليك أيضا ان تستشر طبيبك أولًا إذا كان لديك أي مشاكل صحية تتعارض مع تناول أدوية أخرى، ولا تُعطِ أبدًا مزيلات الاحتقان أو أي دواء بارد متاح دون وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات.وتعتبر مضادات الهيستامين احد افضل طرق علاج انسداد الأنف من جهة واحدة إذا كانت الحساسية وراء احتقان الأنف وضغط الجيوب الأنفية ، فإن السيطرة عليها سيخفف من الأعراض. ابحث عن أدوية الحساسية التي تحتوي على مضادات الهيستامين لتخفيف الشهاق والعطس جنبًا إلى جنب مع مزيل الاحتقان و ضغط الجيوب الأنفية.قد تجد أيضا مضادات الهيستامين فعال في علاج انسداد الأنف من جهة واحدة في بعض الأدوية الباردة متعددة من الأعراض التي يمكن أن تساعد على سيلان الأنف والعطس، وعادة ما تجدهم في أدوية البرد الليلي ، لأنها يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس.وتعتبر مسكنات الآلام افضل طرق علاج انسداد الأنف من جهة واحدة على الرغم من أنها لن تصل واضحة الازدحام، ومسكنات الألم مثل أسيتامينوفين ، ايبوبروفين ، ونابروكسين يمكن تخفيف الألم الناجم عن ضغط الجيوب الأنفية.