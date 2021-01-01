يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري



اللب السوري اللب السوري



اللب السوري أو ما يطلق عليه البعض "لب عباد الشمس"، يعتبر من أكثر التسالي التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها لأنه يتمتع بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى ذلك، فاللب السوري غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.



كشف موقع verywellfit، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول اللب السوري، كان أبرزها:



يدعم صحة الهضم

تساعدك الأطعمة الغنية بالألياف على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، الألياف هي الجزء غير القابل للهضم من الكربوهيدرات، يساعد على تنظيم الأمعاء من خلال تنظيم تناول الطعام، والهضم، والامتصاص، والتمثيل الغذائي.



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