5 مشروبات تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها



مشروبات تساعد في إنقاص الوزن مشروبات تساعد في إنقاص الوزن

هناك العديد من المشروبات التي يمكنها ان تساهم في خسارة الوزن، او حتى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولكن هل يمكن للمشروبات ان تساعد في خسارة الوزن أثناء النوم، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشتها في السطور التالية.



وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هناك بعض الأشياء الأساسية التي نعلم جميعًا أنها يمكن أن تعرقل أهدافنا في إنقاص الوزن، ومنها تناول أي شيء ما بعد العشاء.



وأضافت أبو الحجاج في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل يمكنه ان يتسبب في زيادة الوزن، نظرًا لأن معظمنا غير نشيط جسديًا في الليل، لذا ينصح بتناول العشاء قبل النوم بساعتين لتحسين الهضم والنوم وفقدان الوزن.

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وأضافت أبو الحجاج، أنه يجب أيضا الإبتعاد عن الحلويات والأطعمة المقلية المحملة بالسعرات الحرارية؛ حيث أن تناول وجبة خفيفة في بعض الأحيان هو أمر لا يستطيع معظمنا السيطرة عليه.وأفادت أبو الحجاج، بان هناك خمس مشروبات يمكن تناولها قبل النوم سوف تساهم في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز قدرة الجسم على فقدان الوزن، ومن أهمها :1- مخفوق بروتين الزبادي اليوناني:إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب البروتين قبل النوم يعد فكرة جيدة بالنسبة لك، إذ يساعد البروتين على إصلاح وتجديد العضلات عندما تكون نائمًا، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، كما يحتوي على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين، حيث يعتبر الكازين بروتين بطيء الإطلاق، مما يعزز بناء العضلات على المدى الطويل، ويمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا غير المحلى وأضف بعض الزبادي اليوناني، ويمكنك إضافة بعض العسل للتحلية.2- شاي البابونج:أثار النوم لشاي البابونج مشهورة عالميًا، إذ يساعد عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح أعصابك وتجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم و يعزز فقدان الوزن، لذا ينصح بتناول كوبًا دافئًا قبل النوم.3- القرفة:القرفة لها العديد من الفوائد الصحية، إذ تشتهر بخصائصها المعززة لعملية التمثيل الغذائي، كما لها خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، وتساعد على حرق الدهون، ويمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب الطعم.4- بذور الحلبة:تعتبر بذور الحلبة المنقوعة رائعة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم تناولها في الصباح ولكن يمكن تناولها في الليل أيضًا، إذ تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.5- حليب الكركم:يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، كما يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، وهذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.