أسعار الدواجن في الأسواق اليوم ٦ مارس ٢٠٢١

شهدت أسعار الدواجن، حالة من استقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم السبت ٦مارس ٢٠٢١
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٣٣ إلى ٤٥ جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢٥إلى ٣٦جنيهًا، بينما كانت محافظة مطروح الأعلى سعرًا.
وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا، وتعتبر محافظة المنوفية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٥ إلى ٤٢ جنيهًا وكانت محافظة الوادي الجديد هي الأعلى سعرًا.
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