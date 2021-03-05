

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك.. اليوم أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك.. اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 6 مارس 2021.



وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس 2021، مالت إلى الانخفاض بالمقارنة بسعر بداية تعاملات الأسبوع.



وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تراوحت بين قرشا واحدا و قرشين.

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وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وبقيمة بلغت قرشين بالبنك التجاري الدولي- مصر، وبقيمة تراوحت بين قرشا وقرشين في البنك المركزي المصري.وبلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.ويلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.وعالميا.. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوى خلال أسبوع، مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية له في 6 أسابيع حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية.وأوضحت وكالة بلومبرج، تراجع كل من اليورو، والجنيه الاسترليني، على خلفية قوة الدولار الأمريكي.وأشارت بلومبرج، إلي تراجع أسعار الذهب عالميا مع صعود الدولار، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نوفمبر 2020.علاوة على ذلك، أثرت قوة الدولار سلبًا على عملات الأسواق الناشئة، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.66%، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر الماضي.