

ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 مارس ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 مارس

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم السبت 6 مارس 2021، يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس، بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 4 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 751 جنيهًا، وعيار 18 نحو 644 جنيهًا، وعيار 24 نحو 858 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6008 جنيها.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات شهر فبراير 2021، مالت إلى الانخفاض في أغلب الوقت لتغلق تعاملات الشهر على انخفاض في أسعارها.



وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات شهر فبراير 2021، وتراجع عيار 18 بقيمة بلغت 35 جنيهًا، بينما انخفض عيار 24 بقيمة بلغت 54 جنيها، في حين تراجع عيار 21 بقيمة وبلغ 47 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما انخفض الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 376 جنيهًا.



وهبطت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات الإلكترونية بسوق نيويورك، الجمعة الماضية، مع بلوغ عوائد الخزانة الأمريكية مستوى قريبًا من ذروة عام ما يضعف جاذبية المعدن الأصفر، إلا أن تراجع الدولار وتعهد المركزي الأمريكي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.



وتتجه أسعار الذهب صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، حيث تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.



وقال خبراء، إن ارتفاع العوائد الأطول أجلا يشكل عامل ضاغط أساسيا على المعادن النفيسة"، مشيرين إلى أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفعان العوائد إلى الارتفاع أكثر.