أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا الياميش الرمضاني والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات.
وأوضح أن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي موجود في الموانيء حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع
وأضاف “الكومي”، أن الاسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن التجار استوردا الياميش والمكسرات والعطارة وجاري تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت الموانيء المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.
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التعليقات على «شعبة العطارة» : توافر كافة السلع الرمضانية..و 15% ارتفاعا بأسعار الياميش
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