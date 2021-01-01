وكالة: سائح ياباني سيتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" في ديسمبر

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صورة الخبر: وكالة: سائح ياباني سيتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" في ديسمبر
وكالة: سائح ياباني سيتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" في ديسمبر

نقلت وكالة "نوفوستي" عن 3 مصادر مطلعة أن مواطنا يابانيا قد يصبح سائحا فضائيا حيث سيتوجه في ديسمبر 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" الروسي.

وأكدت 3 مصادر في قطاع الفضاء للوكالة أن الحديث يدور عن مواطن ياباني لكنها لم تكشف اسمه، بينما ذكر متحدث رابع أن السائح الفضائي قد طلب طعاما يابانيا قابلا للتناول في الفضاء.

وفي الوقت ذاته قال خبير الفضاء البريطاني، توني كوين، إن السائح الفضائي المرتقب هي المغنية اليابانية، يومي ماتسوتويه، التي تبلغ 67 عاما من عمرها.

وسبق أن نظمت شركة "Space Adventures" عدة رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صواريخ "سويوز"، وتراوح سعر هذه الخدمة حسب معلومات غير رسمية بين 20 إلى 50 مليون دولار أمريكي.

المصدر: روسيا اليوم

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