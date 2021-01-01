أخبرت اختصاصية التغذية ماريا شوبينا قناة "زفيزدا" الروسية، لماذا قطعة الخبز تشبع أكثر من التفاحة.
وأشارت الخبيرة إلى أنه لا يوجد شيء فظيع على الإطلاق في الخبز، بما في ذلك لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن.
وقالت: "الخبز مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة والبروتين وفيتامينات ب. وبالمقارنة مع التفاح، فإن محتوى السعرات الحرارية في قطعة صغيرة من الخبز سيكون مشابهًا لمحتوى السعرات الحرارية في تفاحة متوسطة. لكن من المحتمل أن يستمر الشبع بعد الخبز لفترة أطول من بعد التفاحة، بسبب تركيبته، بفضل وجود الكربوهيدرات المعقدة".
شددت خبيرة التغذية على أنه من المهم أن تكون قادرًا على اختيار الخبز المناسب.
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التعليقات على خبيرة تغذية توضح سبب كون الخبز أكثر فائدة من التفاح لفقدان الوزن
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