

مسبار "بيرسفيرانس" يقوم بأول رحلة على سطح المريخ… مسبار "بيرسفيرانس" يقوم بأول رحلة على سطح المريخ…

أعلنت الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا)، الجمعة، أن مسبار "بيرسفيرانس" قام بأول رحلة تجريبية له على سطح المريخ.



واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "عندما سيبدأ أداء النشاط العلمي، نتوقع أنه سيجتاز حوالي 200 متر وأكثر كل مرة".



وفي إطار التجربة، ذهب المسبار 4 أمتار إلى الأمام، دار 150 درجة وذهب حوالي مترين ونصف إلى الخلف.

قد يعجبك أيضا...

هذا ونفذ مسبار "بيرسفيرانس" هبوطا ناجحا في فوهة جيزيرو على سطح المريخ يوم 18 شباط/ فبراير، في ختام رحلة استمرت منذ تموز/ يوليو الماضي.وتلقت "ناسا" أول صور من المسبار التي أرسلها من على سطح المريخ، وأكدت عدم تضرره أثناء الهبوط.