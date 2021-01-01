مسبار "بيرسفيرانس" يقوم بأول رحلة على سطح المريخ…

أعلنت الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا)، الجمعة، أن مسبار "بيرسفيرانس" قام بأول رحلة تجريبية له على سطح المريخ.
واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "عندما سيبدأ أداء النشاط العلمي، نتوقع أنه سيجتاز حوالي 200 متر وأكثر كل مرة".
وفي إطار التجربة، ذهب المسبار 4 أمتار إلى الأمام، دار 150 درجة وذهب حوالي مترين ونصف إلى الخلف.
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