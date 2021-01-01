يحتاج جميع البشر إلى الفيتامينات والمعادن من أجل حياة صحية يستهلكه البعض من خلال النظام الغذائي والطعام بينما قد يتناول البعض الآخر المكملات الغذائية، ولكن هناك 5 فيتامينات ومعادن يحتاجها جسم المرأة، فمن الضروري أن تأخذ النساء نظامًا غذائيًا مليئًا بهذه الفيتامينات ليعيشن حياة صحية، وفقا لتقرير لموقع time now news.
تحتاج النساء إلى فيتامينات مختلفة في أعمار معينة، وتتغير هذه الاحتياجات الغذائية في مراحل مختلفة من حياة المرأة، واتباع نظام غذائي صحي ومتنوع يحتوي على جميع أنواع العناصر الغذائية مهم جدًا للمرأة، تمر المرأة بمراحل مختلفة مثل البلوغ ودورة الحيض والحمل وفترة ما بعد الولادة وانقطاع الطمث طوال حياتها في كل مرحلة ، هناك حاجة إلى مجموعة محددة من الفيتامينات للحفاظ على صحتها وحركتها.
5 فيتامينات تحتاجها كل امرأة:
فيتامين ب 12: هذا فيتامين أساسي للغاية يحول طعامك إلى جلوكوز ويساعد في إنتاج الطاقة احتاجت المرأة إلى الكثير من الطاقة في جسدها لتستمر في حياتها ، ولهذا السبب هناك حاجة إلى هذا الفيتامين الخاص بكميات كبيرة يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك ويبقيك بصحة جيدة وتتحرك.
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التعليقات على 5 فيتامينات ومعادن يحتاجها جسم المرأة..أبرزها ب 12 والفوليك
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