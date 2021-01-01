

سعرها يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري.. صيادان على مشارف الثراء بسبب قيء الحيتان سعرها يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري.. صيادان على مشارف الثراء بسبب قيء الحيتان

في تايلاند، عثر صياد على كتلتين ضخمتين من قيء الحيتان، بقيمة 240 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 5 ملايين و212 ألف و704 جنيه مصري)، وهذا بعد عودته من رحلة محبطة للصيد.



وخلال الرحلة، تخلى الصياد أساري بوود، 24 عامًا، هو ووالده عن حلمهما بالعودة بعدد مقبول من الأسماك، بسبب الأمطار الموسمية التي ضربت مقاطعة ساتون جنوب تايلاند.



لكن ما أن هم الرجل وابنه بالرحيل، لاحظا وجود قطعتين غريبتين تطفوان في الجزء الضحل من الماء.، ليحملوهما معهما خلال عودتهما إلى المنزل حسب «ديلي ميل».

وأخذ «أساري» ووالده القطعتين ظنًا منهما أنها تعود لقيء الحوت، الذي شاهداه عبر التليفزيون قبلها، وعلموا أنه يدر مالًا على حامله، وهو ما نال استحسانهم بعد التأكد من الأمر لاحقًا.وتزن إحدى القطعتين، 7 كجم، بينما يبلغ وزن الآخر 600 جرام، وبحسابهما مجتمعين يمكن للأب ونجله الحصول على 242 ألف جنيه إسترليني.من جهتهم، تدخل في الأمر علماء في جامعة أمير سونجكلا بالمنطقة، وفحصوا العنبر بغرض إصدار شهادات الأصالة.وأعرب الأب ونجله عن رغبتهما في تلقي طلبات شراء هاتين القطعتين، والتعهد بإعادة فحصها لإثبات أنها حقيقية، كما يبحثان عن وكلاء يشترون العنبر، لتزويد الشركات المصنعة للعطور.وروى الأب عن لحظة العثور على القطعتين: «كان علينا العودة إلى المنزل مبكرًا بسبب العاصفة، ولكن انتهى بنا المطاف بالعثور على هذه الكنوز».ويُنتج العنبر هناك بواسطة حيتان العنبر، لأن القنوات الصفراوية في القناة الهضمية تفرز إفرازات تسهيل مرور الأشياء الكبيرة أو الحادة، وعندما تتقيأ هذه الكائنات يتصلب الصمغ ويطفو على سطح المحيط.وينبعث من هذا التقيؤ رائحة كريهة في البداية، ولكن بعد جفاف الصمغ يكوّن عطرًا يدوم طويلًا.وجاء اكتشاف «أساري»، بعد ما يزيد عن أسبوع، حينما عثرت مواطنة على كتلة أخرى، يُحتمل أن تكون قيمتها أكثر من 185 ألف جنيه إسترليني (ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري).فيما تقدر قيمة العنبر بحوالي 31.85 جنيه إسترليني للجرام الواحد.ومن المقرر أن يُعطى وزن الاكتشاف الأخير في تايلاند – 7600 جرام – سعرًا تقديريًا قدره 242000 جنيه إسترليني.



