"دينا" عارضة أزياء من ذوى الهمم وبطلة تنس طاولة.. الثقة بالنفس سلاحها



"دينا" عارضة أزياء من ذوى الهمم "دينا" عارضة أزياء من ذوى الهمم

كانت تتابع منذ صغرها بشغف كل ما هو جديد ومختلف فى عالم الموضة والأزياء، وتحلم بأن تسير على الـ "كات ووك" يوماً ما، وينظر إليها الحاضرون بانبهار، وتصبح بعد فترة من أشهر عارضات الأزياء فى العالم كله.



ورغم معاناة دينا البندارى، البالغة من العمر 24 عاما، التي تعيش بمحافظة الإسكندرية، منذ ولادتها من عدم اكتمال نمو في الطرف الأيسر العلوي حتى الكوع، وخضعت للعديد من العمليات الجراحية، كان آخرها بتر فوق الركبة، الأمر الذى اضطرها لاستخدام طرف صناعي فرق الركبة، إلا أن ذلك لم يعقها عن تحقيق حلمها فى العمل بمجال عروض الأزياء الذى استطاعت أن تحققه باشتراكها فى عرض أزياء خاص لملابس ذوى الهمم.



واستطاعت "دينا" الحاصلة على بكالوريوس التجارة، قسم إدارة أعمال، أن تثبت نجاحها في مجال الرياضة من خلال حصولها على المركز الأول والثاني في رياضة تنس الطاولة بجامعة الإسكندرية على مستوي الجامعات المصرية، كما شاركت في مسابقة ملكات جمال مصر لذوي القدرات الخاصة ولكنها لم توفق فى الحصول على اللقب.

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وبالإضافة إلى حبها لمجال عروض الأزياء ورياضة تنس الطاولة، شاركت "دينا" أيضاً فى عروض مسرحية لإحدى فرق الفنون الاستعراضية لذوى الهمم، وقدمت مهرجان اليوم العالمي لذوي الإعاقة سنة 2017، وحالياً تعمل كـ "فاشون موديل" و"ميك أب موديل"، وشاركت في عرض تصميمات إحدى براندات الأزياء الخاصة بملابس لذوي الهمم.تحدثت "دينا" عن بدايتها في مجال عروض الأزياء، حيث قالت لـ" اليوم السابع": "أنا هوايتى الرسم و كمان مهتمة بالفاشون والميك أب والموضة، لأنى بحب الألوان جداً، وكمان بحب مجال الإذاعة ونفسى أكون مذيعة راديو ليا تأثير في المجتمع، واشتراكى في مجال عروض الأزياء، غير في حياتي كتير واهتمامي بيها زاد أكتر وحبي لكل ما هو جديد، وزاد اهتمامي بشكلي واختياري للملابس، المناسبة لشخصيتى، وكمان حبيت أشارك في تغيير تصميمات الملابس وتكون مناسبة للجميع عشان الكل يحس بارتياح في اللبس، لأن مهم جداً الإنسان يكون حاسس بارتياح في كل حاجة حتى اللبس، لأن ده بيأثر على نفسيته".وتابعت: "قبل ما أكون عارضة أزياء، أنا بحب الكاميرا جداً، ومهووسة بالتصوير وبحب أقف قدام الكاميرا، لكن مع أول تجربة عرض أزياء ليا، حسيت بتوتر وقلق لكن لثقتى في نفسى شجعتنى على الشغل في عرض الأزياء، وكمان أنا بتابع عارضين أزياء وبشوف بيمشوا إزاى وبيختاروا ألوانهم إزاى وبتعلم منهم".وعن مثلها الأعلى في مجال عروض الأزياء، قالت "دينا": "مفيش حد محدد مثلي الأعلى في عالم الأزياء، لأن العارضين في عالم الأزياء كتير ومهمين، لكن أنا مهتمة أكتر إنى أتعلم منهم وأقدم الأحسن".