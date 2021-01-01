ازياء محجبات 2021 .. اعرفى إزاى تلبسى البلوفر الطويل بأكتر من طريقة



ازياء محجبات 2021 ازياء محجبات 2021

قد يكون اختيار أزياء المحجبات خلال فصل الشتاء أسهل من الفصول الأخرى طوال العام، حيث تستطيع الفتيات ارتداء طبقات من الملابس بسهولة، وبالتالي يمكنها تنسيق العديد من القطع بأشمال مختلفة، ولأن البلوفر الطويل من القطع الأساسية في خزانة أي فتاة، إليك بعض الأفكار التي يمكنك تنسيقه من خلالها في أزياء المحجبات.



اختيار ازياء محجبات تتماشى مع التريند من المهام الصعبة بعض الشىء، إلا أنها ليست مستحيلة، حيث بدأ العديد من مصممي الأزياء في تقديم تصميمات مختلفة ومميزة يمكنك الاختيار من بينها، وإليكِ طريقة ارتداء البلوفر الطويل.



ازياء محجبات.. بلوفر مع جيبة

تعد الجيب البليسيه أنيقة وحشمة وتناسب أزياء المحجبات، لذا تلجأ الكثير من الفتيات لارتدائها، ولا يقتصر ارتداؤها مع البلوفر القصير أو الجاكيت القصير فقط، حيث يمكنك تنسيقها مع البلوفر الطويل بسهولة شديدة خلال فصل الشتاء لإطلالة أكثر احتشامًا وأناقة.

ازياء محجبات.. بلوفر مع ليجنيغطي البلوفر الطويل أغلب الجسد، ويتبقى جزء بسيط من الأرجل، لذا يمكنك ارتداء البنطلون الليجن معه بسهولة شديدة دون الخوف من تصميمه الضيق، ويمكنك ارتداء حذاء رياضي معه، أو حتى هاف بوت "آرمي" شتوي أنيق.ازياء محجبات.. بلوفر مع بنطلون واسعالبنطلون الواسع من أزياء المحجبات الأساسية الموجودة في خزانة أغلبهن، ويمكنك ارتداؤه مع البلوفر الواسع ببساطة، خاصة البنطلون الأبيض سواء مع حذاء بكعب عالٍ أو حذاء رياضي أنيق.ازياء محجبات.. بلوفر مع بنطلون جينزالبنطلون الجينز مناسب لأزياء المحجبات فى الجامعة وفي حياتهم اليومية بشكل عام، ويمكنك ارتداؤه بأكثر من طريقة مع البلوفر الطويل، سواء البنطلون السكيني مع هاف بوت شتوي أنيق، أو البنطلون الجينز الواسع مع حذاء رياضي مناسب.











