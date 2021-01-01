قد يكون اختيار أزياء المحجبات خلال فصل الشتاء أسهل من الفصول الأخرى طوال العام، حيث تستطيع الفتيات ارتداء طبقات من الملابس بسهولة، وبالتالي يمكنها تنسيق العديد من القطع بأشمال مختلفة، ولأن البلوفر الطويل من القطع الأساسية في خزانة أي فتاة، إليك بعض الأفكار التي يمكنك تنسيقه من خلالها في أزياء المحجبات.
اختيار ازياء محجبات تتماشى مع التريند من المهام الصعبة بعض الشىء، إلا أنها ليست مستحيلة، حيث بدأ العديد من مصممي الأزياء في تقديم تصميمات مختلفة ومميزة يمكنك الاختيار من بينها، وإليكِ طريقة ارتداء البلوفر الطويل.
ازياء محجبات.. بلوفر مع جيبة
تعد الجيب البليسيه أنيقة وحشمة وتناسب أزياء المحجبات، لذا تلجأ الكثير من الفتيات لارتدائها، ولا يقتصر ارتداؤها مع البلوفر القصير أو الجاكيت القصير فقط، حيث يمكنك تنسيقها مع البلوفر الطويل بسهولة شديدة خلال فصل الشتاء لإطلالة أكثر احتشامًا وأناقة.
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التعليقات على ازياء محجبات 2021 .. اعرفى إزاى تلبسى البلوفر الطويل بأكتر من طريقة
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