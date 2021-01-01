أطعمة لا ينتهي مدة صلاحيتها أبدا

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أطعمة لا ينتهي مدة صلاحيتها أبدا


هناك نوعان من المواد الغذائية التي يمكن الاحتفاظ بها أكثر أو أقل حتى نهاية الوقت ، على الرغم مما ينص عليه تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك ليست هناك حاجة للتخلص منها والذهاب إلى المتجر لشراء طعام جديد وهي:

العسل : سيتغير لون العسل ويتبلور بعد مرور بعض الوقت ، لكنه لا يزال آمنًا تمامًا للأكل. يمكنك تحويل العسل المتبلور إلى سائل مرة أخرى ، قم بوضع وعاء العسل (المغلق) في وعاء به ماء ساخن وفقا ل " tips-and-tricks"

الأرز : تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على علبة الأرز ليس له صالحية ، إذا احتفظت بالأرز في مكان جاف وبارد ، فستظل قادرًا على تناوله في غضون عشرين عامًا. الشيء نفسه ينطبق على المكرونة والمعكرونة المجففة.

الخضار المعلبة : بمجرد فتح العلبة ، سوف تفسد الخضروات بالطبع بعد وقت قصير. لكن طالما لم تفتح العلبة ، ستبقى الخضروات صالحة للأكل ، حتى في غضون أربعين عامًا!

الخل : يمكنك استخدامه مدى الحياة ، لذلك لا تتردد في شراء زجاجة جامبو.

دقيق الذرة : لدى الجميع تقريبًا هذا المنتج المعجزة في مخزنهم . يستخدمه بعض الناس بشكل يومي ، لكن مع آخرين يتجمع الغبار في الخزانة. وهذا ليس بالأمر الكبير، ورغم ذلك، لأن دقيق الذرة ستبقى غير ملوث ل ذلك منذ فترة طويلة أن لديك حتى كبير-أحفادنا سوف تكون قادرة على استخدامها بأمان.

زبدة الفول السوداني : لا تتردد في شراء هذا بكميات كبيرة عندما يكون معروضًا للبيع ، لأنه يمكنك بأمان صنع شطيرة زبدة الفول السوداني بعد سنتين إلى خمس سنوات من شراء القدر. الزيت الموجود في زبدة الفول السوداني هو ما يجعلها تدوم.
بالطبع ، يجب أن تثق دائمًا في حواسك عندما تقرر ما إذا كنت لا تزال تأكل شيئًا أم لا. هل رائحتها كريهة أم تبدو سيئة ؟ ثم من المحتمل أن يكون قد انتهى بالفعل ، لذلك من الأفضل عدم تناوله.

المصدر: " tips-and-tricks"

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