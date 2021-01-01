أحلى من المحلات.. طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل



طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل



شاورما الدجاج من الأطباق الشامية التي يعشق الكبار والصغار تناولها، مما يدفع الكثير من الأشخاص إلى شرائها من المطاعم، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير شاورما الدجاج

نصف كيلو دجاج شاورما

فلفل أسود - ملح

ملعقة كبيرة توابل شاورما الدجاج

زيت ذرة

كوب بصل شرائح

كوب طماطم شرائح

بقدونس مفروم

خبز صاج للتقديم



طريقة تحضير شاورما الدجاج

-يشوح الدجاج في الزيت على النار، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وتوابل الشاورما، وتقلب جيدا

-تضاف شرائح البصل على خليط الدجاج

-يمكن حفظ خليط الدجاج بنصف التسوية في الفريزر حتى الاستخدام

-يضاف البقدونس المفروم وشرائح الطماطم على خليط الدجاج و يترك حتى النضج

-يرفع من على النار و يترك ليهدأ

-يحشى الخبز بالشاورما ثم يلف و يوضع على الجريل ويقدم ساخنًا

