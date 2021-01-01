الثومية بالنشا والزبادي.. بـ 6 وصفات مختلفة

الثومية بالنشا والزبادي
تعد الثومية بالنشا والزبادي من أشهر المأكولات السورية التى لاقت إعجاب الكثير.
وتتميز الثومية بالنشا والزبادي بمذاقه اللاذع المختلف، كما يمكن إضافتها مع العديد من الأكلات، خاصة الشاورما والبطاطس، ويمكن تقديم الثومية بالعديد من الوصفات.
طريقة الثومية بالنشا
مقادير طريقة الثومية بالنشا
أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخر
ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الناعم "نشا الذرة"
كوب إلا ربع من ماء الشرب
ملعقة واحدة من عصير الليمون الحامض
أربعة فصوص من حبات الثوم "حجم كبير"
ربع ملعقة من الفلفل
ربع ملعقة من ملح الطعام أو "حسب الرغبة"
طريقة الثومية بالنشا
1- ذوبي في وعاء التسخين كمية نشا الذرة في كمية من الماء البارد وليس الساخن، حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد، ثم ضعيها على النار وقلبيها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة إلى أن تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تمامًا، ثم ارفعيها عن النار.
2- اتركيها جانبًا إلى أن تصبح باردة قليلًا.
3- اهرسي فصوص الثوم الكبيرة مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تمامًا، ثم أضيفي عليها عصير الليمون، وحركي المزيج جيدًا. 4- اسكبي مزيج النشا في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه خليط الثوم، واتركيه لثوانٍ حتى يتداخل.
5- أضيفي فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلًا ومتجانسًا بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة، مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.
6- اسكبي الخليط النهائي في طبق التقديم واتركيه لمدة ساعة تقريبًا قبل أكله أو تقديمه على طاولة الطعام، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.
7- قدمي الثومية بالنشا إلى جانب طبق اللحوم المشوية أو الكباب أو طبق محشي الخضار والخبز.
طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز
مقادير طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز
3 فصوص من الثوم المفروم
كوب من الماء
عصير ليمونة طازج
ربع كوب من الزيت النباتي
5 ملاعق كبار من النشا
ملعقة ملح طعام
طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز
1- نقوم بإذابة النشا في كوب الماء، نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على مزيج متجانس.
2- نترك الخليط جانبًا حتى يبرد قليلًا.
3- نضع النشا في الخلاط، ونضيف إليه الثوم المفروم والليمون، مع الخلط المستمر وإضافة الزيت وقليل من الماء لضبط قوام الثومية.
طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشا
مقادير طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشا
أربعة فصوص من الثوم
أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
كوب من اللبن الزبادي
ثلاث ملاعق كبيرة من النشا
ربع كوب من الماء
ملعقة كبيرة من عصير الليمون
رشة من الملح
طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشا
1- نحضر مقلاةً صغيرة، ونضع فيها الماء ونذيب النّشا فيه، وعلى نار هادئة نستمر بتحريك وتقليب الخليط، وستلاحظ أنّ القوام أصبح غليظًا عندها نطفي النار ونرفعه ونتركه حتى يبرد.
2- في الخلاط الكهربائي نطحن الثوم مع زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة الملح، مع اللبن الزبادي، ونخلط جيدًا لعدة دقائق، حتى تختفي قطع الثوم تمامًا.
3- نضيف خليط النشا المُذاب، ونخلط المكوّنات مع بعضها البعض حتى تتجانس ويصبح قوامها مثل الكريمة البيضاء.
4- تحفظ الثومية السوري بالزبادي والنشا في الثلاجة لمدة ساعة قبل تقديمه مع الطعام، وأحيانًا تُعبّأ في برطمان و نحفظها في الثلاجة.
طريقة عمل الثومية بالنشا واللبن
مقادير طريقة عمل الثومية بالنشا واللبن
6 فصوص من الثوم
ربع كوب لبن
علبة زبادي
ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من النشا
عصير ليمونة
نصف كوب من الماء
ربع كوب صغير من الزيت النباتي
طريقة عمل الثومية بالنشا واللبن :
1- نقوم بتقشير الثوم وهرسه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.
2- في حلة أو كنكة صغيرة نقوم بإضافة النشا للماء البارد وتقليبهم سريعًا وجيدًا حتي نتأكد من تمام الذوبان.
3- نضع النشا بعد ذوبانه في الماء على النار ونستمر في التقليب حتي نشعر بالثقل والوصول للسمك المطلوب، ويجب مراعاة التقليب الجيد للحصول على القوام المظبوط.
4- نرفع النشا من النار بعد وصولنا لقوام متماسك ونتركه حتى يبرد.
5- نحضر الخلاط ونضع به النشا بعد تأكدنا أنه برد ونضيف له اللبن والثوم المفروم ثم نقوم بضربهم معٌا على سرعة متوسطة.
6- نبدأ في إضافة باقي المكونات ونقوم بإضافة الزبادي والمايونيز ونضربهم مرة أخرى.
7- ثم نضيف التوابل الملح والكمون والشطة إلي جانب عصير الليمونة، ونعيد ضرب الثومية بالنشا واللبن مرة أخرى مع إضافة ربع كوب صغير من الزيت النباتي تدريجيٌا.
طريقة عمل الثومية السوري الأصلية
مقادير طريقة عمل الثومية السوري الأصلية
رأس من الثوم
رشة ملح حسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
كوب من الزيت
كوب من زيت الزيتون
طريقة تحضير الثومية السوري الأصلية
1- نقشر رأس الثوم ونقطع الفصوص إلى نصفين إذا كانت كبيرة، ثم نضع الثوم في الخلاط الكهربائي
2- نضيف أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى الثوم، ونضع الملح
3- نغلق وعاء الخلاط جيدا و نشغله على المكونات لعدة دقائق حتى تختلط مع بعضها.
4- نوقف حركة التشغيل ثم نضيف زيت الزيتون والذرة بالتدريج.
5- نعيد تشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات سويا ونحصل على خلط متماسك.
6- تقدم الثومية السورية بجانب الأطباق الأساسية.
ثومية بالزبادي والبطاطس
طريقة عمل ثومية بالزبادي والبطاطس
حبتان من البطاطا متوسّطة الحجم
نصف كوب لبن زبادي
فص ثوم
ربع كوب زيت نباتي
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة عمل ثومية بالزبادي والبطاطس :
1- نقشر البطاطا، ونقطّعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نسلقها بماء مملح حتى تنضج تمامًا ويسهل هرسها.
2- نضع البطاطا في وعاء الخلاط ثم نضيف لها الزيت، واللبن الزبادي، والثوم، والملح، والفلفل الأبيض، وعصير الليمون، ونحركها جيدًا حتى تصبح مزيجًا كثيفًا، وناعمًا.
3- نصبّ الثومية في أطباق صغيرة للتقديم بجانب الوجبات.
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