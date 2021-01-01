الثومية بالنشا والزبادي.. بـ 6 وصفات مختلفة



الثومية بالنشا والزبادي الثومية بالنشا والزبادي



تعد الثومية بالنشا والزبادي من أشهر المأكولات السورية التى لاقت إعجاب الكثير.



وتتميز الثومية بالنشا والزبادي بمذاقه اللاذع المختلف، كما يمكن إضافتها مع العديد من الأكلات، خاصة الشاورما والبطاطس، ويمكن تقديم الثومية بالعديد من الوصفات.



طريقة الثومية بالنشا

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مقادير طريقة الثومية بالنشاأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخرثلاث ملاعق كبيرة من النشا الناعم "نشا الذرة"كوب إلا ربع من ماء الشربملعقة واحدة من عصير الليمون الحامضأربعة فصوص من حبات الثوم "حجم كبير"ربع ملعقة من الفلفلربع ملعقة من ملح الطعام أو "حسب الرغبة"طريقة الثومية بالنشا1- ذوبي في وعاء التسخين كمية نشا الذرة في كمية من الماء البارد وليس الساخن، حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد، ثم ضعيها على النار وقلبيها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة إلى أن تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تمامًا، ثم ارفعيها عن النار.2- اتركيها جانبًا إلى أن تصبح باردة قليلًا.3- اهرسي فصوص الثوم الكبيرة مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تمامًا، ثم أضيفي عليها عصير الليمون، وحركي المزيج جيدًا. 4- اسكبي مزيج النشا في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه خليط الثوم، واتركيه لثوانٍ حتى يتداخل.5- أضيفي فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلًا ومتجانسًا بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة، مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.6- اسكبي الخليط النهائي في طبق التقديم واتركيه لمدة ساعة تقريبًا قبل أكله أو تقديمه على طاولة الطعام، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.7- قدمي الثومية بالنشا إلى جانب طبق اللحوم المشوية أو الكباب أو طبق محشي الخضار والخبز.طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيزمقادير طريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز3 فصوص من الثوم المفرومكوب من الماءعصير ليمونة طازجربع كوب من الزيت النباتي5 ملاعق كبار من النشاملعقة ملح طعامطريقة عمل الثومية بالنشا والمايونيز1- نقوم بإذابة النشا في كوب الماء، نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على مزيج متجانس.2- نترك الخليط جانبًا حتى يبرد قليلًا.3- نضع النشا في الخلاط، ونضيف إليه الثوم المفروم والليمون، مع الخلط المستمر وإضافة الزيت وقليل من الماء لضبط قوام الثومية.طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشامقادير طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشاأربعة فصوص من الثومأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتونكوب من اللبن الزباديثلاث ملاعق كبيرة من النشاربع كوب من الماءملعقة كبيرة من عصير الليمونرشة من الملحطريقة عمل الثومية السوري بالزبادي والنشا1- نحضر مقلاةً صغيرة، ونضع فيها الماء ونذيب النّشا فيه، وعلى نار هادئة نستمر بتحريك وتقليب الخليط، وستلاحظ أنّ القوام أصبح غليظًا عندها نطفي النار ونرفعه ونتركه حتى يبرد.2- في الخلاط الكهربائي نطحن الثوم مع زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة الملح، مع اللبن الزبادي، ونخلط جيدًا لعدة دقائق، حتى تختفي قطع الثوم تمامًا.3- نضيف خليط النشا المُذاب، ونخلط المكوّنات مع بعضها البعض حتى تتجانس ويصبح قوامها مثل الكريمة البيضاء.4- تحفظ الثومية السوري بالزبادي والنشا في الثلاجة لمدة ساعة قبل تقديمه مع الطعام، وأحيانًا تُعبّأ في برطمان و نحفظها في الثلاجة.طريقة عمل الثومية بالنشا واللبنمقادير طريقة عمل الثومية بالنشا واللبن6 فصوص من الثومربع كوب لبنعلبة زباديملعقة صغيرة من الكمونملعقة صغيرة من الملحربع كوب من النشاعصير ليمونةنصف كوب من الماءربع كوب صغير من الزيت النباتيطريقة عمل الثومية بالنشا واللبن :1- نقوم بتقشير الثوم وهرسه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.2- في حلة أو كنكة صغيرة نقوم بإضافة النشا للماء البارد وتقليبهم سريعًا وجيدًا حتي نتأكد من تمام الذوبان.3- نضع النشا بعد ذوبانه في الماء على النار ونستمر في التقليب حتي نشعر بالثقل والوصول للسمك المطلوب، ويجب مراعاة التقليب الجيد للحصول على القوام المظبوط.4- نرفع النشا من النار بعد وصولنا لقوام متماسك ونتركه حتى يبرد.5- نحضر الخلاط ونضع به النشا بعد تأكدنا أنه برد ونضيف له اللبن والثوم المفروم ثم نقوم بضربهم معٌا على سرعة متوسطة.6- نبدأ في إضافة باقي المكونات ونقوم بإضافة الزبادي والمايونيز ونضربهم مرة أخرى.7- ثم نضيف التوابل الملح والكمون والشطة إلي جانب عصير الليمونة، ونعيد ضرب الثومية بالنشا واللبن مرة أخرى مع إضافة ربع كوب صغير من الزيت النباتي تدريجيٌا.طريقة عمل الثومية السوري الأصليةمقادير طريقة عمل الثومية السوري الأصليةرأس من الثومرشة ملح حسب الرغبة4 ملاعق كبيرة من عصير الليمونكوب من الزيتكوب من زيت الزيتونطريقة تحضير الثومية السوري الأصلية1- نقشر رأس الثوم ونقطع الفصوص إلى نصفين إذا كانت كبيرة، ثم نضع الثوم في الخلاط الكهربائي2- نضيف أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى الثوم، ونضع الملح3- نغلق وعاء الخلاط جيدا و نشغله على المكونات لعدة دقائق حتى تختلط مع بعضها.4- نوقف حركة التشغيل ثم نضيف زيت الزيتون والذرة بالتدريج.5- نعيد تشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات سويا ونحصل على خلط متماسك.6- تقدم الثومية السورية بجانب الأطباق الأساسية.ثومية بالزبادي والبطاطسطريقة عمل ثومية بالزبادي والبطاطسحبتان من البطاطا متوسّطة الحجمنصف كوب لبن زباديفص ثومربع كوب زيت نباتيملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفل أبيضربع ملعقة صغيرة عصير ليمونطريقة عمل ثومية بالزبادي والبطاطس :1- نقشر البطاطا، ونقطّعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نسلقها بماء مملح حتى تنضج تمامًا ويسهل هرسها.2- نضع البطاطا في وعاء الخلاط ثم نضيف لها الزيت، واللبن الزبادي، والثوم، والملح، والفلفل الأبيض، وعصير الليمون، ونحركها جيدًا حتى تصبح مزيجًا كثيفًا، وناعمًا.3- نصبّ الثومية في أطباق صغيرة للتقديم بجانب الوجبات.