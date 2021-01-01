17 فائدة لتناول الجزر.. أهمها الخامسة

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17 فائدة لتناول الجزر.. أهمها الخامسة


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ فوائد الجزر.

1. مد ر للبول ، عصيره يعالج الاستسقاء و انحباس الماء بالجسم ، كما يعالج امراض الكلى المزمنة و مشاكل المثانة البولية ، يفتت الرمل و الحصى .
2. يعالج النقرس .

3. يعالج النفخة ، يطرد الارياح ، يوقف الاسهالات ، مكرع و مجشئ و يمنع حموضة المعدة .
4. يعالج البهاق .

5. بذر الجزر يعالج الامراض النفسية و التوتر و اعتلال المزاج .
6. يعالج امراض الحساسية و الشري و الاكزيما ، ويمنع حب الشباب و يعالجه .
7. الجزر و بذره ينشط الكبد ، ويمنع الريقان .

8. يرفع مستوى البوتاسيوم في الدم ،ويستعمل مع مدرات البول التي تخفض مستوى الكالسيوم بالدم ، التي تؤدي الى مشاكل صحية و نفسية مثل اعتلال المزاج .
9. بذره يعالج امراض الصدر و السعال .
10. يكثر الدم في الدورة الدموية عند النساء .

11. مصدر مهم للكاروتينويدات Carotenoids وهي مواد كيماوية موجودة في النباتات و خصوصًا الجزر ، وهي مدار البحث لمنافعها في مكافحة السرطانات ،
وهنالك نوعان من هذه المواد :
- النوع الاول : ألفا كاروتين ، وهو يمنع نمو السرطانات .

– النوع الثاني : بيتا كاروتين ، يمنع احتمال حدوث سرطانات و امراض القلب . وهنالك ابحاث من قبل المؤسسة الامريكية للسرطان لأجل منافع الجزر ، فالذين يأكلون الجزر تخف احتمالات إصابتهم بالسرطانات .
12. يحتوي الجزر على مادة تسمى Calcium Pectate : وهي من انواع الالياف السائلة وهو مادة تخفض مستوى الكوليسترول بالدم . والصحيح ان تناول جزرتين باليوم يخفض مستوى الكوليسترول 20% بالدم .
13. إن مادة بيتا كاروتين تمنع قصر النظر ، و مرض العشى الليلي .
14. إن فنجانين من عصير الجزر يوميًا يمنع الامراض المذكورة و يمنع تضخم الطحال .
15. إن تناول الجزر يوميًا يضفي المرح على الانسان .
16. يمنع تناول الجزر حصول الجلطات الدموية .
17. ينعم الصوت و ينقي الاوتار الصوتي

المصدر: elbalad

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