تعرف على أسباب وأعراض دوالي الساقين

أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، ان أوردة الساقين بارزة ويتوسع الوريد نتيجة لخلل في صمامات الوريد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعادة الدم بشكل فعال إلى أعلى، وبسبب تراكم كميات كبيرة من الدم في الأوردة يتكون ضغط على جدرانها، فهي تتسع مع مرور الوقت وتصبح بارزة أكثر وأكثر بشكل يضر بمظهر الساقين.
وقال الدالى، إنه عندما تتوسع الأوردة يشعر المريض بالحرقة والألم، وتزداد الأعراض سوءا مع التقدم في السن وكذلك مع زيادة الوزن وعموما مع الوقت فان المرض يؤثر على أداء الشخص المصاب.
وأضاف، أن من الأسباب الرئيسية لتكون الدوالي الساقين هي الوراثة والعلاج بالهرمونات الأنثوية مثل حبوب منع الحمل والتغيرات الهرمونية لدى النساء، والسمنة والعمل الذي يتضمن الوقوف لفترات طويلة.
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