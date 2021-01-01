لو ماتعرفهاش .. اكتشف اضطرابات الاكل وانواعها



اكتشف اضطرابات الاكل وانواعها اكتشف اضطرابات الاكل وانواعها



يكون الإنسان مصابا باضطرابات الأكل عندما يتناول كميات صغيرة جدًا من الطعام أو الإفراط في تناولها و قد تبدأ الحالة على أنها مجرد تناول القليل جدًا أو أكثر من اللازم، لكن الهوس بالأكل والطعام يسيطر على حياة الشخص مما يؤدي إلى تغييرات شديدة.



ووفقا لما جاء فى موقع " .news-medical.net " بالإضافة إلى أنماط الأكل غير الطبيعية ، هناك القلق والقلق بشأن وزن الجسم أو شكله، غالبًا ما تتعايش هذه الاضطرابات مع أمراض عقلية أخرى مثل الاكتئاب أو تعاطي المخدرات أو اضطرابات القلق.



يمكن لاضطرابات الأكل عندما تظهر في سن مبكرة أن تسبب ضعفًا شديدًا في النمو والتطور والخصوبة والرفاهية العقلية والاجتماعية بشكل عام بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تزيد أيضًا من خطر الموت المبكر، الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي أكثر عرضة للوفاة مبكرًا بمقدار 18 مرة مقارنة بالأشخاص من نفس العمر في عموم السكان.

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من الذي يصاب باضطرابات الأكل؟يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على كل من الرجال والنساء وتكون أكثر شيوعًا بين النساء. غالبًا ما تبدأ هذه الاضطرابات في أثناء المراهقة أو في مرحلة الشباب ، ولكنها قد تتطور أيضًا أثناء الطفولة أو في وقت لاحق من الحياة.أنواع اضطرابات الأكلفقدان الشهية العصبييتميز بالخوف الشديد من السمنة والسعي المستمر للنحافة.الشره المرضي العصبياضطراب الشراهة عند تناول الطعاماضطرابات الأكل غير المحددة (EDNOS) وهذا يشمل اضطرابات الأكل التي لا تستوفي معايير فقدان الشهية أو الشره المرضي العصبي، يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام نوعًا من أنواع هو التشخيص الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يسعون للعلاجأعراض اضطرابات الأكلفقدان الشهية العصبييحدث فقدان ما لا يقل عن 15 في المائة من وزن الجسم نتيجة رفض تناول الطعام بشكل كافٍ على الرغم من الشعور بالجوع، هناك خوف غير طبيعي من السمنة، هناك تشويه في تصور الذات. قد يشعر المصابون بفقدان الشهية بأنهم سمينون، قد يكون هناك ميل إلى ممارسة الرياضة بقلق شديد، قد تمضي النساء المصابات بفقدان الشهية شهورا دون أن يحصلن على فترات ، ويعانين من فقدان الوزن وقد يعانين من العقم، نسبة كبيرة من المصابين بفقدان الشهية سوف يصابون أيضًا بالشره المرضي.الشره المرضي العصبيهؤلاء المرضى يأكلون أولًا الكثير (بنهم) ثم يتقيأون أو يتقيأون بالكامل. تتضمن نوبات الأكل استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، يشعر الشخص بأنه خارج عن السيطرة تمامًا ويشعر بالاشمئزاز من نفسه خلال هذه الفترات، بعد هذه النهم ، يحاولون التخلص من الطعام للتعويض عن النهم وتجنب زيادة الوزن، يمكن أن يكون هذا عن طريق التقيؤ الذاتي أو سوء استخدام المسهلات، عادة ما يكون الشخص المصاب بالشره المرضي قريبًا من وزن الجسم الطبيعي ويكون التعرف عليه أقل من الشخص المصاب بفقدان الشهية.اضطراب الشراهة عند تناول الطعاميتميز هذا بنوبات متكررة من الشراهة عند الأكل، يشعر الأفراد بفقدان السيطرة خلال نوبات الشراهة هذه، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى عواقب صحية خطيرة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ( ارتفاع ضغط الدم ) وأمراض القلب.