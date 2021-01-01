تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 11 صياداً من الموت بعد جنوح مركبهم في مياه البحر الأحمر شرق منتجع الجونة بسبب ثقب.
وتلقت محافظة البحر الأحمر بلاغًا بجنوح مركب صيد تحمل اسم "نعمت الله" ورقمها 44497، بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث جنحت بجزيرة الجيثوم شرق منتجع الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، وكانت قادمة من السويس.
كما أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، لافتاً إلى أنه تمت عملية إنقاذ الصيادين من الموت.
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التعليقات على ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت
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