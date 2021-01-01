ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

آخر الأخباراخبار مصر › ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

صورة الخبر: إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت
إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 11 صياداً من الموت بعد جنوح مركبهم في مياه البحر الأحمر شرق منتجع الجونة بسبب ثقب.

وتلقت محافظة البحر الأحمر بلاغًا بجنوح مركب صيد تحمل اسم "نعمت الله" ورقمها 44497، بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث جنحت بجزيرة الجيثوم شرق منتجع الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، وكانت قادمة من السويس.

كما أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، لافتاً إلى أنه تمت عملية إنقاذ الصيادين من الموت.

ارتفاع أمواج البحر
وقال إنه كان هناك العديد من الصعوبات التي واجهت رجال القوات البحرية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب، بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

وكشف المحافظ أن أفراد وطاقم المركب بالكامل عادوا إلى منازلهم، فيما لم يتم التمكن من إنقاذ المركب الذي تعرض للغرق.

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79452

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager