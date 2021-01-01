دولة عربية ترفع الحجر الصحي عن الدخول لبلادها

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صورة الخبر: دولة قطر
دولة قطر


ذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن وزارة الصحة القطرية اليوم، أنه بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا السفر والرجوع إلى دولة قطر دون الخضوع للحجر الصحي حين العودة من السفر.

واشترط الوزارة القطرية في بيان بها ضرورة أخذ اللقاح في دولة قطر ومرور فترة 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية سواء قضاها الشخص داخل قطر أو خارجها.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يعتبرون معفيين من الحجر الصحي عقب عودتهم من السفر وذلك بعد مرور 14 يومًا من تلقيهم الجرعة الثانية.

وختمت الوزارة القطرية بيانها قائلة : بغض النظر عن المكان الذي قضوا فيه تلك الفترة سواء في دولة قطر أو خارجها.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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