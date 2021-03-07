أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انعقاد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير العامة واتباع قواعد الامتحانات وفق توجيهات مدير المديرية .
وعقد مدير المديرية اجتماعا عاجلا مع مديري عموم الادارات التعليمية الـ 32 علي مستوي القاهرة عبر شبكة webex ، مؤكدا على تنفيذ كافة الإجراءات و الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الإعدادية.
ويتابع مديرو العموم ووكلاء الإدارات التعليمية والمراحل غرفة العمليات ولجنة الإدارة وكذلك استعدادات مراكز توزيع الأسئلة للصندقة غدا السبت حيث يعقد الامتحان يوم الأحد الموافق 7/3/2021.
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التعليقات على تعليم القاهرة: لجنة خماسية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بكل مدرسة
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