تعليم القاهرة: لجنة خماسية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بكل مدرسة



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انعقاد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير العامة واتباع قواعد الامتحانات وفق توجيهات مدير المديرية .



وعقد مدير المديرية اجتماعا عاجلا مع مديري عموم الادارات التعليمية الـ 32 علي مستوي القاهرة عبر شبكة webex ، مؤكدا على تنفيذ كافة الإجراءات و الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الإعدادية.



ويتابع مديرو العموم ووكلاء الإدارات التعليمية والمراحل غرفة العمليات ولجنة الإدارة وكذلك استعدادات مراكز توزيع الأسئلة للصندقة غدا السبت حيث يعقد الامتحان يوم الأحد الموافق 7/3/2021.

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وأكد عطية على أنه سيتم امتحان طلاب الشهادة الاعدادية بمدارسهم بملاحظة معلمى المدرسة كما يتم التصحيح بالمدرسة بتكوين لجنة خماسية من معلمى المدرسة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وإجراءات التباعد.